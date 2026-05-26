Прокуратурата осветли колко и какви дела има срещу прокурорския син

Прокуратурата отчете колко и какви дела и разследвания има срещу известния като прокурорския син Васил Михайлов. От справката става ясно, че срещу него има няколко присъди, няколко висящи производства, много престъпления, постоянни отводи на пернишки съдии. Държавното обвинение обяснява, че дава информацията "във връзка с високия обществен интерес".

Към момента по отношение на Михайлов има една влязла в сила присъда, по която той е приведен в затвора след залавянето му на 22.05.2026 г. Присъдата е наложена след групиране на наказанията по две досъдебни производства. Първото производство е за това, че на 12.05.2022 г. в близост до детска площадка в гр. Перник, той се е заканил с убийство на В.В. и му е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди. По случая е внесен обвинителен акт в Районен съд-Перник, но поради отвод на всички съдии, ВКС определя делото да се гледа в Районен съд-Сливница. На Михайлов е наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок, което означава условна присъда.

Второто досъдебно производство е образувано по сигнал на Б.Р. от гр. Перник, с която Михайлов е имал връзка. Разследването е за това, че в периода от 28.10.2022 г. до 21.07.2023 г., с четири деяния, обвиняемият се е заканил с убийство на пострадалата. След приключване на разследването, делото е внесено в съда. На 02.10.2024 г. наблюдаващият прокурор е поискал на Михайлов да бъде наложено наказание от 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Състав на Софийски районен съд го е признал за виновен за една от заканите и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 3 години изпитателен срок. Тук отново става дума за условна присъда

Наложеното наказание обаче е протестирано от Софийска районна прокуратура. След протест Софийски градски съд е групирал наказанията по двете производства и е наложил едно общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно.

Под надзора на Софийска окръжна прокуратура пък се води разследване по досъдебно производство за извършени престъпления - принуда, придружена със заплаха за убийство и увреждане на имущество, опит за принуда, придружен със заплаха за убийство и причиняване на телесна повреда, отвличане с користна цел и закана с убийство. На 28.08.2025 г. Михайлов е привлечен в качеството на обвиняем за четири престъпления.

Предстои в Софийски градски съд по протест на прокуратурата да се разглежда и дело за осем престъпления, извършени от Михайлов в периода 21.11.2021 г. - 11.06.2022 г. на територията на гр. Перник. Разследването е за причиняване на средни телесни повреди на три лица, леки телесни повреди по хулигански подбуди на две лица, непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за закана с убийство.

Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в Районен съд-Перник, като след отвод на всички съдии ВКС е определил делото да се разглежда от Софийски районен съд. На 11.04.2025 г. наблюдаващият прокурор от СРП е поискал наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода. Софийският районен съд е признал В.М. за виновен по повдигнатите обвинения и му е наложил наказание от 4 години лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ режим“, както и обществено порицание. След протест на наблюдаващия прокурор се очаква делото да започне пред Софийски градски съд.

Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се води и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин, извършен на 25.03.2026 г. По това производство като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Продължават активните действия по установяване на евентуалната съпричастност на Михайлов към извършеното престъпление.

Прокуратурата натъртва и, че продължава и работата по цялостното изясняване на криминалната дейност на Михайлов. При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност, твърдят от държавното обвинение.