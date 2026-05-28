Демерджиев: Бащата действащ прокурор е подпомагал заловения Васил Михайлов

"За съжаление за бащата, който е действащ прокурор, има не малко данни, че е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов". Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в интервю за БНТ. Той заяви, че се събират всички материали по случая и след като се събере всичко, то ще се предаде на и.ф. главния прокурор, ВСС и министъра на правосъдието, които да решат какво да се предприеме. "Недопустимо е действащ магистрат да прави това, не мисля, че заради близката родствена връзка това е допустимо", каза още Демерджиев.

Вътрешният министър не обясни с какво точно е помагал бащата Бисер Михайлов, който беше зам.окръжен прокурор на Перник, но после остана само редови прокурор. Когато Васил Михайлов, известен и като прокурорския син изчезна, започна да се укрива и да пуска видеа от неизвестни места, бащата се появи публично и обяви: "Василе, предай се и докажи твърденията си, че не си виновен”. Тогава Бисер обяви още:„Не поддържам връзка с него от три години”.

Демерджиев обяви, че участието на бащата в укриването на прокурорския син, който бе заловен наскоро в столичния квартал "Свобода", било безспорно установено.

Изведнъж обаче вътрешният министър, който дни наред обясняваше, че много хора, включително и длъжностни лица го били подпомагали при укриването, започна да говори, че бил превратно разбран, че имало лица от МВР. Нямало длъжностни лица от МВР, които да се го помогали, проверявал се някакъв случай на възможен теч на информация, но това "Вътрешна сигурност" още проверявала. От думите на Демерджиев се разбра, че той рязко отстъпва от скорошните си тези, че служители на МВР помагали за укриването му и че щял да бъде безкомпромисен.