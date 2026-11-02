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Прокурорският син внезапно се отказа от адвоката си

По този начин бе блокирано делото срещу него на втора инстанция

Днес, 11:16
Васил Михайлов
БГНЕС
Васил Михайлов

Тричленен състав на Софийския градски съд отложи дело по жалба и протест срещу четиригодишната присъда на Васил Михайлов, известен като "прокурорския син". През април 2025 г. той бе осъден на първа инстанция за извършването на няколко побоя и закана с убийство. 

Днес стана известно, че Михайлов се е отказал от защитника си, като все още не е успял да ангажира друг адвокат. Поради това има процесуална пречка да се даде ход на делото. 

Според прокуратурата и частните обвинители Михайлов се опитва да шиканира процеса и настояват да му бъде назначен служебен защитник. Те заявиха, че ход на делото днес не може да бъде даден.

Съдебният състав даде последна възможност на подсъдимия да организира защитата си, като, ако по някаква причина заради него или адвоката му делото бъде забавено, на Михайлов ще бъде назначена служебна защита.

Подсъдимият каза, че няма причина да бави процеса и иска делата срещу него в България да приключат, за да отиде да се защитава в Гърция.

Следващият опит да бъде даден старт на делото ще се направи на 16 декември.

БТА припомня, че срещу Васил Михайлов има няколко дела и разследвания. Той  месеци наред беше издирван и накрая през май – заловенпри акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Преди седмица Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания. Европейската заповед за арест е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

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