Главният прокурор иска уволнение за прокурора Бисер Михайлов

Изпълняващата функциите главен прокурор ще иска уволнението на Бисер Михайлов, прокурорът - баща на Васил Михайлов, съобщи БНТ.

Ваня Стефанова е възложила проверка на "Инспектората" към Върховната касационна прокуратура във връзка с огласените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни, че пернишкият прокурор е подпомагал сина си да се укрива през последните 10 месеца.

По разпореждане на Стефанова ще бъдат изискани всички данни, с които разполага МВР за това, че Бисер Михайлов е подпомагал укриването на сина си, докато Васил Михайлов се е укривал с влязла в сила присъда. В случай, че проверката на Инспектората към ВКП потвърди изнесената от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще предложи на Прокурорската колегия на ВСС да наложи най-тежкото наказание "дисциплинарно уволнение" на прокурора в Окръжна прокуратура - Перник Бисер Михайлов.

Бисер Михайлов не може да носи наказателна отговорност за укриването на сина си, защото в качеството на родител, по закон, е освободен от такава.