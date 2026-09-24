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Гърция поиска "прокурорския син" с европейска заповед за арест

Според гръцките власти Васил Михайлов се издирва по разследване за участие в престъпна група и грабеж

Днес, 17:00
Васил Михайлов
БГНЕС
Васил Михайлов

Окръжният съд в Кюстендил е уважил искането на прокуратурата за постоянното задържане на 23-годишния Васил Михайлов, известен като "прокурорския син". Той е издирван с Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена от Апелативна прокуратура - Тракия, Гърция. Това става ясно от съобщение на съда. 

ЕЗА е издадена на основание заповед за арест на следовател в Кавала във връзка с провеждано разследване.

Михайлов е издирван за наказателно преследване за 6 деяния, участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Деянията съставляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство, за които е предвидено наказание доживотен затвор. То представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс и се наказват с лишаване от свобода.

Доказателствата сочат, че има реална опасност Михайлов да се укрие. "Макар и в момента да изтърпява наказание "лишаване от свобода" в затвора в с. Самораново, община Дупница от него има остатък от 20 дни и след излизането му от затвора има реална опасност от укриване", пише в мотивите на Окръжния съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“, във връзка с издадената Европейска заповед за арест.

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Ключови думи:

Васил Михайлов, прокурорски син

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