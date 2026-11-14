Катастрофата в мъглата взе 13-а жертва

Броят на жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" достигна 13. Въпреки усилията на лекарите в болница "Дева Мария" в Бургас е починал 42-годишен мъж от Елхово.

Пострадалият е бил настанен в лечебното заведение в критично състояние, с тежки травми, несъвместими с живота. Медицинските екипи са положили всички усилия да го спасят, но въпреки предприетото лечение мъжът е издъхнал.

Още двама от пострадалите остават в тежко състояние, съобщава "Флагман". Единият е румънски гражданин, който се намира в кома.