ПБ напълно забранява на тировете да изпреварват по магистралите

"Прогресивна България" въвежда на практика пълна забрана тирове да изпреварват по магистралите и скоростните пътища. Това ще стане, ако бъде приет вече внесеният от група депутати от управляващата партия на Румен Радев проект за промени в закона за движение по пътищата в деловодството на Народното събрание.

"Когато автомагистралата или скоростният път имат две пътни ленти за движение в една посока, на водачите на товарни автомобили, с допустима максимална маса над 12 тона, включително и на състави от пътни превозни средства, е разрешено да се движат само в дясната пътна лента. Навлизането и движението по другите ленти е забранено, включително и при изпреварване", гласи предложението на ПБ.

За нарушение е предвидено лишаване от право на управление за три месеца и глоба от 500 евро. При повторно нарушение санкцията скача до шест месеца без книжка и 2000 евро глоба.

"Във връзка със зачестилите случаи на тежки пътнотранспортни произшествия с участието на товарни автомобили, движещи се в лява лента на автомагистрала със загинали и тежко пострадали граждани, е необходимо предприемането на драстични мерки", мотивират предложението депутатите от ПБ.

Те посочват, че максималната скорост за автомобили от категории С и СЕ по автомагистрала и скоростен път е 90 км/ч и при изпреварване между две тежкотоварни превозни средства разликата в скоростите им често е относително малка и поради това маневрата може да продължи значително по-дълго от обичайното изпреварване между леки автомобили. "През този период лявата лента на път с две ленти в една посока практически се блокира за превозните средства, които се движат с по-висока скорост", изтъкват от ПБ.

"Предложената мярка би могла да допринесе за по-хомогенно и предвидимо движение. Ограничаването на тежкотоварните автомобили до дясната лента намалява броя на преминаванията от една лента в друга и ситуациите, при които превозно средство със значително по-ниска скорост навлиза в лентата, използвана от по-бързо движещия се поток. Така се ограничава необходимостта останалите водачи да предприемат внезапни намалявания на скоростта, последващи ускорявания и престроявания, което създава риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия", пише още в мотивите.

От ПБ се позовават на проучвания на Европейската комисия и на транспортната комисия на Европейския парламент. Според депутатите това на ЕК показва, че тежкотоварните превозни средства са свързани с по-тежки последици при настъпване на произшествия поради тяхната маса. "Проучването за Европейския парламент отчита, че при анализирани произшествия с тежкотоварни автомобили част от инцидентите при изпреварване са свързани с промяна на пътната лента, макар самото проучване изрично да предупреждава, че наличните данни не доказват значимо общо намаляване на броя на произшествията само вследствие на забрана за изпреварване", посочват още депутатите от управляващото мнозинство.

Те твърдят, че съществува европейска практика за въвеждане на забрани за изпреварване от тежкотоварни автомобили, като в проучването на ЕП са разгледани такива режими във Великобритания, Нидерландия, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия и Италия. "Прилаганите модели не са еднакви - част от ограниченията са постоянни, други действат в определени часове, а трети се активират динамично според интензивността на движението", обясняват управляващите.

Депутатите-вносители сами посочват опасността да се образуват дълги колони от камиони само в дясната лента и признават, че това може да е голям проблем и винаги се повдига при въвеждане на забранителни режими. Те обаче не посочват как може да се реши този проблем и предлагат на практика пълна забрана за движение на тировете в лявата лента.

Промени в закона за движение по пътищата са внесли и депутати от ГЕРБ. Те предлагат водачите на индивидуални електрически превозни средства да имат свидетелство за управление категория AM или по-висока. При първо установяване на каране на електрическа тротинетка без придобита категорията се предлага глоба от 150 евро, а при повторно - 500 евро.

В мотивите си вносителите обясняват, че целта е по-добра подготовка и познаване на правилата за движение. Те посочват, че обучението за категория AM включва знания за правилата на пътя, поведение в конфликтни ситуации, оказване на първа помощ и отговорност на водача.

Като аргумент са посочени и данни за пострадали. Според цитирани официални данни за периода 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. 705 души са получили спешна медицинска помощ след произшествия при управление на индивидуално електрическо превозно средство или велосипед, като 498 от тях случая са свързани с електрически тротинетки. 279 от пострадалите са непълнолетни.