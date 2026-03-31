МВР променя правилата за колите на починалите

МПС-тата на починали вече ще се заличават служебно, ако не се заяви нов собственик в 6-месечен срок след смъртта

31 Март 2026
През годините различни промени в закона са правили опашки пред пътна полиция
През годините различни промени в закона са правили опашки пред пътна полиция

МВР предупреди, че от от 31 март т.г. започва да заличава служебно регистрацията на автомобили на починали. Това ще става, ако моторните превозни средства не се прехвърлят в 6-месечен срок. 

Това се налага, защото от 31 март 2026 г. влиза в сила промяна в Закона за движението по пътищата.

Служебното заличаване става с  отбелязване в Националния регистър на пътните превозни средства.

Първата стъпка при наследяването обичайно е изваждането на удостоверение за наследници. С него лицата, които са наследници по закон, се ползват от всички права, произтичащи от това тяхно качество. Този документ установява и правото на наследника да стане собственик на наследеното имущество. Удостоверението се вади от съответната общинска администрация.  След проверка и процедури, при които се гледат регистрите, се издава и удостоверението за наследници.

Необходимо е да се знае, че всеки приел наследство, в което има недвижим имот, е длъжен в 6-месечен срок да подаде декларация пред общината, където се намира имотът. Това е така, защото оттук нататък собственикът трябва да плаща данък сграда и такса смет за имота. 

 

