Започна издаването и на 10-годишни международни паспорти

МВР започна въвеждането на новите български лични документи с 10-годишен срок на валидност..

За лица до 18-годишна възраст паспортът ще е само с 5-годишен срок на валидност. Хората над 18-годишна възраст ще могат да избират между документи с 5 или 10-годишен срок на валидност.

Новите такси за български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси. Всички те - за обикновена, бърза и експресна услуга, могат да бъдат видени ТУК.

Експресните услуги за издаване на лична карта и/или паспорт могат да се заявяват в областните дирекции, но готовите документи се получават в гр. София на един от следните адреси:

Дирекция „Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Лъвов мост, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №91, гише 13

Дирекция „Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Младост, бул. „Александър Малинов“ №82, гише 13

Столична дирекция на вътрешните работи: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гише 17-18.

От МВР съобщават още, че дирекция „Български документи за самоличност“ с нов административен център в столицата, който е с адрес ж.к. „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 82.

В същото време в звената на отдел „Български документи за самоличност“ - СДВР към Седмо и Осмо столични районни управления от 27 април се преустановява приемът на заявления за издаване на документи за самоличност.

От тази дата заявленията за издаване на документи за самоличност ще се подават именно в новооткрития Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР, ж.к. „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ № 82, всеки делничен ден от 8.30 до 17.30 часа.

Новосъздаденият Център разполага с безплатен паркинг и 15 гишета за административно обслужване. Разположен е до спирка на градския транспорт „бл. 458, ж.к. Младост 4“ и е в непосредствена близост до метростанция „Бизнес парк София“.

В новия Център се приемат следните заявления: