Текат последни дни за безплатни ваучери за обучение

Остават две седмици за една от най-популярните програми на Агенцията по заетостта - ваучери за безплатно обучение по дигитални умения и компетенции на работещи и безработни. Заявленията се подават онлайн до края на април чрез страницата на Агенцията по заетостта в раздел „Заяви ваучер тук“. Програмата е в поредното си издание и в момента се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Обученията са безплатни и може да се изкарат присъствено или дистанционно, като са за две нива на дигитални умения - базово и средно. Те трябва да приключат до края на май. Има обаче проблем със сертификационните изпити по програмата - засечени са случаи, в които хората е трябвало да ги държат за необичайно кратко време, поради което ще се явят повторно на тях. За целта срокът за това е удължен до 31 май.

Въпреки че този кръг раздаване на ваучери приключва, скоро ще има ново издание, този път с финансиране по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Условията се подготвят в момента.