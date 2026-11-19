Трима от българите, осъдени за най-голямата измама със социални помощи в историята на Великобритания, вече са депортирани, съобщава Нова тв.

Стоян Стоянов, Патриция Панева и Галина Николова бяха депортирани, след като излежаха част от присъдите си за участие в измамата със социални помощи на стойност 53,9 млн. британски лири.

Тримата, заедно със сънародниците си Гюнеш Али и Цветка Тодорова, бяха част от организирана престъпна група, подала хиляди фалшиви искания за универсален кредит. В продължение на четири години и половина групата е действала от задните помещения на три квартални магазина в лондонския район Уд Грийн, използвайки подправени документи, фалшиви самоличности и измислени трудови досиета.

С откраднатите от данъкоплатците над 50 млн. паунда петимата българи са водили луксозен живот и са харчили парите за скъпи автомобили, дизайнерски дрехи и лъскави часовници, пише още изданието.

Още през април 2024 г. стана ясно, че петимата българи са се признали за виновни по обвинения за използване на фалшива самоличност, подправяне на документи и пране на пари, а по данни на Кралската прокуратура подадените фалшиви молби за помощи са около 6000 чрез близо 100 банкови сметки и 900 дигитални устройства.