От 22 ноември ще бъде затворен участък от Софийския околовръстен път, съобщи БГНЕС.

Във връзка с установени повредени дилатационни фуги на мостово съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“ и с оглед гарантиране безопасността на участниците в движението, от 22 ноември предстои затваряне на участък от Софийския околовръстен път в посока от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“.

Фугата на моста над бул. „Симеоновско шосе” е дълбока над 50 сантиметра и широка над 20, а около нея имаше множество елементи от автомобили, включително тасове от гуми, както и шахта без капак в близост, съобщи Нова тв.

Според пътния експерт инж. Ясен Ишев състоянието на съоръжението е аварийно, а опасността от сериозно ПТП – голяма. От Столичната община посочиха, че отсечката се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), пред която общината настоява за спешен ремонт още от 23 февруари 2024 г., като е работила по над 50 преписки и сигнала и е изпратила ново официално писмо на 9 октомври 2026 г.

Движението в посоченото направление ще остане преустановено до пълното отстраняване на повредите по пътната инфраструктура и възстановяване на безопасните условия за преминаване.

Регулирането на движението ще се осъществява от екипи на отдел „Пътна полиция“- СДВР, които ще следят за спазването на въведената временна организация и ще подпомагат водачите.

От СДВР призовават шофьорите да се съобразяват с поставената пътна сигнализация и указанията на полицейските служители на място.

Препоръчва се на гражданите, които планират пътуване в района, предварително да избират алтернативни маршрути, да предвидят допълнително време за придвижване и да проявяват търпение и разбиране във връзка с предприетите мерки.