Комисията по външни отношения в Сената на САЩ одобри с 13 гласа "за" срещу 8 "против" Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланик в Република България.

За да стане назначението му факт, остава гласуване в Сената.

В изслушването му пред комисията в началото на месеца Холдър очерта сигурността, енергетиката, новите технологии и стратегическите суровини като основни направления за разширяване на двустранните отношения.

Той отбеляза усилията на българската страна в колективната отбрана, след като през 2025 г. бяха заделени над 2% от БВП за военни разходи. Според него бъдещото сътрудничество ще бъде насочено към изпълнение на поетите съюзнически ангажименти до 2035 г. (за достигане до 5 на от БВП, бел. ред.) В отговор на въпрос относно заявеното от премиера Румен Радев намерение за ограничаване на военната подкрепа за Украйна, кандидатът обяви готовност да проведе разговори с българския кабинет за необходимостта от запазване на тази помощ.

В икономическата сфера Холдър акцентира върху насърчаването на американския износ и привличането на български инвестиции в САЩ с цел разкриване на работни места. Приоритетни области за търговско партньорство според него са енергийната независимост, защитата на критичната инфраструктура, изкуственият интелект и доставките на суровини от стратегическо значение. По време на заседанието бяха поставени и въпроси за върховенството на правото, като кандидатът определи прозрачността, отчетността и противодействието на корупцията като основа за институционално доверие между двете държави.