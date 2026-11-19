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Мащабна кражба остави без пътна сигнализация новоремонтирано шосе. 68 знака са били извадени или срязани само дни преди официалния оглед на приемателната комисия. Отсечката се намира между пловдивските села Ахматово и Поповица и е дълга близо 5 километра.

За мащабната кражба сигнализира кметът на община Садово Димитър Здравков, предава Нова тв. „Някои знаци са крадени по няколко пъти и фирмата ги е подменяла”, обясни Здравков.

Днес се очаква приемателна комисия, която да пусне пътя в експлоатация. Поставени са нови знаци и този път са циментирани.

Разходите до момента възлизат на 4800 евро..