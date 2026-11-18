bTV Силни ветрове със скорост до 90 км/ч духат основно в Северна България, но и в София и околностите й.

Предупреждение от първа степен – жълт код, за силен вятър ще засегне 15 области утре, 19 ноември. Това са София-град, София област, Перник, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Шумен, Добрич, Търговище и Варна.

Основно в Северна България се очаква силен и поривист вятър със скорост достигаща 90 километра в час. Бурните атмосферни условия се усещат още тази вечер.

Няколко населени места в община Кула, област Видин, останаха без ток. Проблеми с електрозахранването има и в област Монтана, съобщава NOVA. Село Василовци в община Брусарци е частично без ток. През населеното място е преминал много силен вятър, придружен от дъжд, гръмотевици и светкавици, споделя кметът Александър Борисов.

По-рано днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в девет области на страната – Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, София-град, София област, Хасково и Ямбол. Според прогнозата на синоптиците вятърът от юг-югозапад ще се усилва.