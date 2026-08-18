Жълт код за силен вятър е в сила за шест области

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за силен вятър за днес, 18 август. Предупреждението важи за шест области в страната, предимно в Северна и Северозападна България.

Жълтият код е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Пазарджик.

Според прогнозата за времето днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, а в района на София - около 29°.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северозапад, по най-високите и открити части - до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.