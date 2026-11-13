Враца е в бедствено положение заради ураганния вятър

Община Враца Хората са призовани да не излизат и да приберат опасните предмети от балконите си.

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На територията на Враца е обявено бедствено положение. В града вече няколко часа духа ураганен вятър, като поривите надхвърлят 110 км/ч, съобщиха от общината. Хората са призовани да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават, както и да приберат всички опасни предмети от балконите и первазите си.

Силният вятър е причинил падане на дървета и клони, откъсване на ламарини и разместване на различни предмети, които създават сериозна опасност за хората.

Екипи извършват обходи в града, разчистват паднали дървета и клони и обезопасяват засегнатите участъци.

Заради вятъра има прекъсване на електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал "Кулата".

Силен вятър духа и в София.

Дърво падна върху движещ се автомобил в кв. "Борово", няма пострадали. съобщи БГНЕС.

До момента са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за съборени оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби.

В кв. "Манастирски ливади-изток" 3 автомобила бяха ударени от преобърнати от вятъра контейнери за смет.

Заради паднали дървета и покрив на пътното платно временно бяха затворени отделни участъци и преустановено движението на трамваи и автобуси. Автобусите към Витоша временно не се движат заради опасността от падащи дървета и клони.

В София е обявен оранжев код за бурен вятър със скорост 20-29 м/с (70-100 км/ч) и/или пориви до 32 м/с (115 км/ч) локален вятър - фьон, бора.