Правителството се похвали с мистериозен завод за барут на стойност 250 млн.евро, който ще бъде изграден в хасковското село Бодрово. Днес то обяви все още несъществуващия завод за обект с национално значение. Към момента проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект, съобщава правителствената пресслужба.

Правителството се мотивира със стратегическата роля на инвестицията за националната сигурност и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут за България, ЕС и НАТО.

Инвестицията е за над 250 млн. евро и ще създаде 110 нови постоянни работни места. Очаква се заводът да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 или началото на 2029 г. Правителственият пресцентър не съобщава кой е инвеститорът.

Само преди месец и половина правителството на Румен Радев скоростно вкара фирмата „Караш инвест“ ЕООД в списъка със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това дружество бе придобито от оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик и на фирмата "ЕМКО" и оръжейния завод "Дунарит". Като едноличен собственик на дружеството "Караш инвест" ЕООД е посочен неговият син Христо Емилиянов Гебрев. Дружеството произвежда взривни вещества. Отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси. Производствената база е край Смядово, Шуменско, като преди две години стана ясно, че именно там се предвижда да е бъдещият завод за барут на Гебрев.

Друг кандидат да изгражда завод за барут е германският оръжеен гигант "Райнметал". Първоначално той трябваше да бъде в рамките на ВМЗ "Сопот". С идването на власт на правителството на Румен Радев обаче този проект се стопира и стана ясно, че България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната, заедно с цялата необходима инфраструктура.