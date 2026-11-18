Голям ремонт на двата ключови кодекса в социалната сфера подготвя "Прогресивна България". Това обяви социалният министър Наталия Ефремова в парламентарната социална комисия, където опозицията настойчиво търсеше обещаните реформи в бюджетните закони за 2027 г. Оказа се, че шест месеца не стигат и реформите ще са догодина. Заявките са доста любопитни.

В Кодекса за социално осигуряване се подготвя изваждане на социалните пенсии и другите плащания, които не са свързани с осигурителен принос, от Националния осигурителен институт. Те ще бъдат прехвърлени към социалната система, което безспорно ще донесе доста напрежение сред възрастните, които не познават социалните служби. Това не е нова заявка на управляващите, но днес Ефремова потвърди, че по нея ще се работи догодина. Промяната ще е много голяма – ще трябват технически промени, настройки на двете системи, прехвърляне на административен капацитет от една институция в друга, стана ясно от думите на Ефремова.

Социалният министър обяви и че вече се работи по голям ремонт на Кодекса на труда. За тези промени вече има известни податки – регламентиране на работата през платформи, което на практика ще въведе нова група осигурени работници. Сега Ефремова добави нови подробности – подготвя се сериозно завишаване на санкциите по Кодекса, както и нови обстоятелства за презумпция на трудов договор. Сега такъв механизъм има при обявяването на някои срочни договори в безсрочни.

Иначе при липсата на реформи в бюджетните закони за 2027 г., вдигането на минимални и максимални осигурителни прагове също мина за реформа, поне според управляващите. За част от реформата беше обявено и премахването на ковид добавката от новите пенсии от 1 юли. Беше споменато и даването на достъп на медицинските комисии в НОИ до Националната здравноинформационна система и възможността да искат нови прегледи в ТЕЛК – единственият полезен текст в предишния бюджет. По-късно, при обсъждането на държавния бюджет, Наталия Ефремова беше попитана откъде точно ще дойдат икономиите в ТЕЛК, но изненадващо обяви, че тези плащания не са в социалната система.

Въпреки че в този бюджет всички плащания от държавното обществено осигуряване се увеличават, опозицията успя да направи почти 3-часов дебат с критики. "Увеличението на отделните плащания не е равнозначно на реформата, която очаквахме", каза Галя Василева от ГЕРБ. Темите бяха основно върху армията от пенсионери, които остават под линията на бедност, и защо не се даде 100% от обезщетението при предсрочно връщане на работа по време на майчинство.

След като вчера това бяха част от най-тревожно звучащите коментари, днес в социалната комисия също стана дума, че пазарът на труда трудно ще понесе без сътресения още едно увеличение на осигурителните прагове. С 40% се е увеличил тази година входящият поток в безработицата поради масови съкращения, даде пример Илиана Жекова от ГЕРБ.

"Праговете ще поставят на изпитание пазара на труда", предупреди и вчера Владислав Горанов от ГЕРБ. Горанов повдигна вчера и въпроса защо работодателите са заели странната позиция да приветстват личните осигуровки на държавните служители. "Това е макроикономическа глупост, която само увеличава средните показатели на доходите, без икономиката да се е променила", обясни той. Този ефект се получи оттам, че въвеждането на лични осигуровки се компенсира с увеличение на заплатите, така че нетната сума да остане без промяна. Така действително средните заплати в администрацията се увеличават без причина.

Какво предвижда бюджетът на ДОО

– пенсиите ще се осъвременят от 1 юли 2027 г. със 7,8%, макар че в проекта пише – между 7 и 8%;

– минималната пенсия се увеличава от 347,51 на 374,62 евро от 1 юли, като процентът е 7,8;

– таванът на пенсиите също се повдига от 1738,40 на 1874 евро, като тук няма точно число, а е записано, че ще се приложи швейцарското правило;

– минималният осигурителен доход ще е 660 евро;

– максималният осигурителен доход се увеличава от 2300 на 2400 евро от 1 януари, с 4,35%;

– минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро;

– обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. се увеличава от 398,81 на 450 евро;

– компенсацията за връщане на работа по време на отпуск по майчинство се увеличава от 50 на 75% от обезщетението;

– еднократната помощ за смърт на осигурено лице се увеличава от 276,10 на 660 евро.

Очаквайте подробности