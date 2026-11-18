Армията стресна обществото с демонстрации как се справя с масови безредици и разбуни социалните мрежи с въпроса за какво точно се готвят военните.

В рамките на Деня на отворените врати, посветен на празника на Сухопътните войски, военнослужещите от поделение 52 740 – Хасково проведоха демонстрация за противодействие на масови безредици.

По конституция, закони и решения на Конституционния съд армията няма право да се намесва при решаване на вътрешни проблеми и не може да показва каквато и да е политическа пристрастност. При действието на закона за управление на кризи имаше понятие „кризисно положение“ (включително при тежки нарушения на обществения ред, застрашаващи националната сигурност) и се даваше възможност формирования на въоръжените сили да могат да оказват съдействие на МВР. С отмяната на закона през 2009 г. този общ механизъм обаче отпадна и не би следвало по какъвто и да е начин армията да участва в противодействие на масови безредици. Това се счита за част от работата на МВР.

През годините бяха направени няколко опита за даване на правомощия на армията за участие във вътрешни проблеми и напрежения. Така например военни бяха разположени на българо-турската граница при мигрантската криза. Отделно Военна полиция получи правомощия за охрана на военни обекти.

НАТО има стандарт за подготовка на военни сили и военни полиции за действия по овладяване на масови безредици, контрол на тълпата, тактическа евакуация на ранени, обследване на инциденти с взривни материали, прочистване на сгради, събиране на доказателства. Това обаче се свързва с участие на сили на Алианса в мироопазващи мисии, като например в Босна и Херцеговина или в Косово.