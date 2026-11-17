КС Докладчик по делото в КС беше Красимир Влахов. Решението е взето с гласовете на 11 съдии, тъй като Атанас Семов е отсъствал.

Конституционният съд (КС) "отмени" правомощието на адвокатските съвети да определят възнагражденията на особените представители по делата. То им беше дадено с нова разпоредба в Закона за адвокатурата. Докладчик по делото в КС беше Красимир Влахов. Решението е взето с гласовете на 11 съдии, тъй като Атанас Семов е отсъствал.

Особен представител е адвокат, назначен по предвидения в закона ред, за да защитава правата и законните интереси на лице, което по определени причини не може да участва лично в съдебно производство или не може да бъде представлявано по обичайния ред.

За разлика от обикновения адвокат, когото човек сам избира и упълномощава, особеният представител се назначава без да е необходимо съгласието или пълномощното на представляваното лице.

Отменената норма гласи, че възнаграждението на адвоката, назначен от съда за особен представител, се определя не от съда, а от адвокатския съвет. Така правомощието да определи заплащането за правна защита, предоставена по разпореждане на съда, е възложено на несъдебен орган, обясняват от КС.

Конституционните съдии приемат, че този текст от закона противоречи на материалната справедливост като елемент на правовата държава, независимостта на съда при осъществяване на правосъдната функция, бюджетната независимост на съдебната власт, конституционното право на защита, конституционното изискване за състезателност на съдебния процес, конституционния статус на адвокатурата.

Частично отменената днес разпоредба беше част от последните промени в ЗА, които влязоха в сила 17 февруари 2026 г. и с нея беше въведено изричното правило, че адвокатските съвети не само определят особените представители по конкретните дела, но и възнагражденията им. В ЗА бяха регламентирани и задължителни критерии, по които става това. Основният мотив за измененията беше, че особеното представителство е хипотеза, при която адвокатът работи без договор с клиента, а в тези случаи адвокатският съвет определя колко следва да получи за труда си, припомня "Лекс".

Промяната беше предшествана от продължителни спорове и дори конфликти между някои колегии и съдии, които определяха такива възнаграждения за особен представител, срещу които адвокатските съвети не можеха намерят желаещ да поеме защитата.

Предстои да стане ясно дали те ще се възобновят след влизането в сила на решението на КС, с което правото да определя възнагражденията се връща на съдията по делото.

Правилото, че адвокатските съвети определят възнаграждението на особените представители по делата, беше оспорено пред КС от съдията от Софийския районен съд (СРС) Боряна Воденичарова.