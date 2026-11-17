БНР Магистратите отчетоха, че деянието е извършено от Йордан Атанасов на публично място, с особена жестокост и ненужна ярост, което обосновава високата му обществена опасност.

Софийският градски съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал "Кръстова вада". Магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение, като приеха, че има опасност той да извърши друго престъпление, предаде БНР.

Решението на градските магистрати е окончателно за настоящото производство по мярката за неотклонение. Атанасов е обвинен по текст от Наказателния кодекс за проява на жестокост към животно, довела до смъртта му, за което законът предвижда от две до осем години затвор.

В съдебната зала новият защитник на обвиняемия - адвокат Мартин Кантарев, поиска по-лека мярка. Той представи документи за доходите и имотите на обвиняемия и посочи, че Атанасов работи и трябва да осигурява издръжката на детето си.

Самият обвиняем също поиска домашен арест, като заяви готовност да съдейства на разследването. Прокуратурата възрази срещу искането и настоя за запазване на задържането под стража.

Според съда събраните свидетелски показания и видеозаписите подкрепят обвинението. Магистратите отчетоха още, че деянието е извършено на публично място, с особена жестокост и ненужна ярост, което обосновава високата му обществена опасност.

43-годишният Йордан Атанасов ритна и уби малкото куче Кнопа от порода йоркширски териер, докато то беше на разходка със собственичката си на 1 ноември. Два дни по-късно той се предаде в полицията.