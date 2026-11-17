Националният осигурителен институт започва информационната кампания „Попитай НОИ“. В рамките на инициативата всеки желаещ може да посети НОИ в предварително обявени ден и час и да се срещне с ръководството и с експертите на института. Посетителите ще имат възможност да зададат лично своите въпроси, свързани със социалноосигурителните им права, съобщиха от института.

Първият ден на отворени врати ще се проведе на 21 ноември в сградата на Националния осигурителен институт на бул. „Александър Стамболийски“ 62-64 в София. Експертни консултации ще се предоставят от 9:00 до 12:00 ч., като ще бъдат приети всички граждани, които спазят този времеви период. Не е необходима предварителна регистрация.

По време на срещите от кампанията ще бъде предоставяна информация по всички въпроси, свързани с дейността на НОИ - пенсии, осигурителен стаж и доход, парични обезщетения и помощи, пренос на осигурителни права, електронни услуги и др. За по-голяма ефективност на консултациите е препоръчително посетителите да носят със себе си всички документи, свързани с конкретните казусите, които ги интересуват.

Освен експертите на института, на 21 ноември на въпросите на гражданите ще отговарят лично управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева и подуправителят на института Ивайло Здравков.

„Попитай НОИ“ започва като постоянна инициатива от София, но от началото на следващата година ще се присъединят и териториалните поделения на института в цялата страна.