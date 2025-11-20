Медия без
Спортът по телевизията - 22 ноември

Днес, 03:03

Диема спорт 3

02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, трета тренировка
04:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, първо състезание
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, квалификация
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Хановер"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Фрайбург"
20:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Евроспорт 1

11:15 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, I манш
13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца
14:30 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, II манш
15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация
16:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия

Диема спорт

12:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "ЦСКА 1948"
14:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Локомотив 1929" (София)
17:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Ботев" (Пловдив)
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кьолн" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Бургос"
00:00 НБА: "Орландо Меджик" - "Ню Йорк Никс"

Евроспорт 2

12:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, спортни двойки
14:10 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, мъже
17:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, жени
20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", III ден

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Уест Бромич"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Щутгарт"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Челси"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Нотингам"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
22:05 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Льо Авър"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Селта"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Реал Сосиедад"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Майорка"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Болоня"
19:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Ювентус"
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Аталанта"

Ринг

17:30 Футбол: Ередивизи, НАК "Бреда" - ПСВ "Айндховен"
19:45 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Екселсиор"
22:00 Футбол: Премиършип, "Сейнт Мирън" - "Селтик"

БНТ 3

18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦПВК

Макс спорт 1

20:00 ММА: UFC Fight Night, Арман Царукян - Дан Хукър
23:00 ММА: Cage Warriors 198, галавечер в Манчестър

Макс спорт 2

22:00 Футбол: Копа Судамерикана, финал, "Ланус" - "Атлетико Минейро"

 

спортна ТВ програма

