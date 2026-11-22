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Движението по Софийския околовръстен път в участъка от бул. „Александър Малинов“ към бул. „Черни връх“ е възстановено. Ограничението беше въведено заради повреди по дилатационните фуги на мостовото съоръжение над бул. „Симеоновско шосе“.

Необходимите ремонтни дейности са извършени днес, 22 ноември, в периода от 7:00 до 11:00 часа, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

След приключването на ремонта движението в засегнатия участък е възстановено и се осъществява нормално.

Първоначално затварянето беше обявено като мярка за гарантиране на безопасността на участниците в движението до пълното отстраняване на повредите. За регулирането на трафика бяха ангажирани екипи на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

От полицията призоваха водачите да спазват временната организация и указанията на служителите на място, както и да използват алтернативни маршрути по време на ремонтните дейности.