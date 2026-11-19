На национално ниво няма да има коалиция с "Демократична България" за местните избори през 2027 г., категоричен е лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. Такова е решението на националното ръководство на неговата партия, сподели той в интервю за "Извън ефир" , като обясни, че поотделно двете формации всъщност се представят по-добре, отколкото заедно. Планът на ПП е да решава община по община за своите местни коалиции.

Той ясно заяви, че не бива ДБ да се приема като естествен партньор на неговата формация заради идеологическите им различия, най-вече в икономическата политика. Според Василев ПП е центристка партия, която не иска да се увеличават данъците, но очаква събраните от държавата пари да се инвестират обратно в хората, докато ДБ е дясна формация, която настоява да се намаляват налозите, за да остават на хората повече пари. Той не изключва взаимодействието с ДБ на местно ниво, както и в Народното събрание, като припомни за старата си идея за парламентарен съюз , който да преследва общи цели, например за промени в съдебната система.

Василев отклони въпроса дали ПП би подкрепила настоящия столичен кмет Васил Терзиев за втори мандат или би застанала зад бившия депутат на партията Андрей Гюров. Според него това е въпрос, който тепърва партията ще решава. Самият Терзиев също отговаря неясно за плановете си, както остава неизвестно и какво възнамерява да прави Гюров след неуспеха си на президентските избори . За резултатите от управлението на Терзиев, когото ПП подкрепи на местните избори през 2023 г., Василев беше по-скоро уклончив – каза, че определени неща са станали добре, а други – не.

На път към рецесията

За обвиненията от "Прогресивна България", че е отговорен за "лошо наследство" в публичните финанси, Василев рязко отвърна, че "Румен Радев е объркан и започва да го гони старческа деменция, другото е да кажа, че лъже". Той напомни, че Росица Велкова, която сега като зам.-финансов министър отговоря за държавните разходи, е ръководила финансовото министерство и когато Гълъб Донев беше служебен премиер на Румен Радев. "Вместо Радев да я уволни, той я направи зам.-министър на Гълъб Донев. Повиши лошото наследство", иронично каза Василев, като обясни подобни ходове с липсата на компетентни хора в ПБ.

По думите му, всяко правителство само си определя дали може да повиши заплатите и няма как той, като бивш финансов министър, да е предопределил заплатите сега. "Това са пълни тъпотии", обобщи той мнението си за "лошото наследство".

Според него е много вероятно страната да върви към рецесия. "Управляващите се надяват към 2029 г. да се върнат там, където оставихме нещата 2024 г. Вместо да овладеят нещата, тръгнаха към едни безкрайни оправдания с предишните и абсолютно безхаберие и неграмотност", смята лидерът на ПП. Като пример той посочи, че кабинетът планира да повиши данъците, но не и да увеличи събираемостта им, което счита за признак за лошо управление.

Василев изтъкна, че България отсъства от голямата битка за следващата финансова рамка на ЕС, която ще определи парите за земеделие, регионално развитие, образование, наука и т.н. "Това, което Румен Радев прави в момента, е да се репчи на Европа и да им обяснява колко са сбъркани. Когато се държиш по този начин, няма как да влияеш на процесите в Европа", отсече Василев.

За протести – след гражданите

Интересна беше перспективата, която лидерът на ПП сега има към декемврийските протести от 2025 г., в които дейно участва . Според него протестът е започнат от гражданите, а след това партията му се е включила в организацията. Сега той смята, че поведението на гражданите се е променило и много от тях харесват Румен Радев. Василев изрази учудването си и от поведението на бизнеса, който миналата година се противопостави на властта заради проекта на бюджет, а сега го подкрепя, макар и с резерви, както правят и синдикатите.

Той беше пределно ясен, че сега партията му няма да зове за нови протести, а ще изчака българите да започнат такива. "Да се организират гражданите и, ако има протести, ние ще отидем, както отидохме миналия път, и след това ще сложим големите екрани на втория протест", обясни той позицията си.

Битката за ВСС

Много лаконичен и внимателен ​беше Василев за избора на новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Той заяви, че ПП не би саботирала този процес, но не може да говори за останалите формации. Дипломатично обясни, че са обяснили позицията си на управляващите и между тях "има сечение".