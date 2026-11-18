Административният съд - София-град е отхвърлил жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на столицата. Това съобщи самият той във Фейсбук.

"Три години продължава дело, за което законът предвижда бързо производство. С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата. А ако не успеем - ето още една добра мотивация да се кандидатирам за втори. Все пак трябва да дочакам решението", написа кметът, отново заявявайки готовност да се впусне в напреварата на местните избори догодина.

Както отбелязва Терзиев, това е вторият път, в който АССГ се занимава с казуса.

Изборът на Терзиев беше оспорен от Ваня Григорова в качеството ѝ на кандидат за кмет на Столична община, издигната от "БСП за България", и на председателя на коалицията Иван Таков. След като загубиха на първа инстанция, те "вдигнаха" казуса във Върховния административен съд, който прие, че АССГ не е обсъдил по същество нарушения, които е констатирал, "и тяхното значение и влияние по отношения на гарантирането на достоверността и надеждността на машинното гласуване, в т.ч. и на разпечатаните машинни разписки/бюлетини".

В решението си от 16 ноември съдия Мария Ситнилска обяснява, че изборната процедура е спазена. Тя цитира експертиза, според която за Григорова от протоколите са вписани 9 гласа повече и 541 гласа по-малко в сравнение с данните от флаш паметите. За Терзиев са вписани 196 гласа повече и 514 гласа по-малко в сравнение с данните от флаш паметите. "Следователно, налице са незначителни разминавания в броя на гласовете, които дори и да се приемат за неправилно отчетени, то не са в състояние да променят крайния изборен резултат, респективно да стопят разликата между двамата кандидати от близо 5000 гласа", се казва в решението. То не е окончателно и може да се оспори пред ВАС.

При този изход на делото Ваня Григовора и коалицията зад нея дължат 20 978 евро разноски. Те са осъдени да платят на ОИК - Столична община 5734 евро и 1278 евро на Терзиев. Отделно трябва да платят и 12 944 евро разноски на ПП, ДБ и "Спаси София", които бяха коалицията зад Терзиев на местните избори. И още 1022 евро на Терзиев, ПП, ДБ и Спаси София.

С цялото съдебно решение може да се запознаете тук.

Съдебната сага си припомнете тук: