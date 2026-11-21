В понеделник, 23 ноември, предстои сериозно застудяване, предупреждава Агенция "Пътна инфаструктура", като приканва шофьорите да подготвят колите си и да планират добре пътуванията си.

Новата седмица ще започне с дъждове, а в сутрешните часове температурите ще паднат под нулата и ще има условия за заледяване.

АПИ призовава водачите да тръгват на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да се информират за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.traffic.api.bg, както и тел. 0700 130 20 по всяко време на денонощието.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември. Областните пътни управления и ангажираните дружества следят метеорологичните прогнози за своевременна обработка на настилките, особено в проходите и високопланинските райони, уверяват от пътната агенция.