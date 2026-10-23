Тол управлението ще бъде "разпердушинено" на два етапа

БГНЕС Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" (горе вляво) ще убеждава протестиращите в пътната администрация, че съкращенията са неизбежни. Всъщност на финала на "оптимизацията" щатните бройки в системата ще бъдат намалени с едва 170.

Неясната реформа в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) изглежда е в ход. Ще бъдат закрити 505 щатни бройки от Националното тол управление (НТУ), обяви вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Йоанис Партениотис.

Реално съкратените ще са 420, тъй като има 85 незаети места. Това обаче изобщо не означава голямо намаляване на държавната администрация. Много от освободените ще бъдат пренасочени на друга работа, включително в бъдещата нова мегаагенция.

Мегаидеи

През септември премиерът Румен Радев съобщи, че ще бъде създаден нов орган - Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“, който да обедини пътния контрол и безопасност, разделени сега между МВР и три агенции - АПИ, „Автомобилна администрация“ и „Безопасност на движението по пътищата“. Към новия мегаорган ще бъде изграден единен център за събиране и анализ на данните, които ще се подават в реално време от камерите и сензорите на тол системата, общински камери, полицейски бодикамери. Достъп по системата ще имат НАП, Агенция „Митници“, спешния телефон 112, "Бърза помощ", горските служители.

Това бе първоначалната информация за реформата. План и график не бяха оповестени. Но явно върви подготовка.

"Реформата ще се осъществи на два етапа, като в първия в рамките на четири месеца - до февруари ще бъдат съкратени 505 щатни бройки в тол управлението, от които 420 са реално заети. През този период ще бъде приет нов устройствен правилник на АПИ, с който ще бъде уредено преструктурирането и преразпределението на част от функциите на Националното тол управление. На освободените от НТУ ще бъде предложено да продължат работа в други държавни администрации", обясни вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" след среща с ръководители на пътната агенция и на подчиненото й НТУ.

Излишните

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков потвърди днес пред бТВ за предстоящото съкращаване и преместване - основно служители на НТУ, които стоят с контролни автомобили под рамките на толсистемата. Шишков обясни, че при наличната дигитална свързаност няма нужда от "тол полиция": "Сегашната организация е неефективна, плащат се заплати за безсмислена работа, а щатът на НТУ е прекомерно раздут".

Шишков вече е бил министър на регионалното развитие - от 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. в две служебни правителства с премиер Гълъб Донев, назначени от тогавашния президент Румен Радев. В този период Шишков не е изразявал недоволство от раздутия щат на НТУ и неефективната му работа. Всъщност като президент Радев назначи седем служебни правителства, а сега е начело на редовен кабинет. Така му се събират вече три години, чрез които на практика е управлявал държавата.

От "кухнята" на реформата

Пред БТА синдикалният лидер Йоанис Партениотис даде следите разяснения (вместо властта):

На 11 ноември стартира работна група с участието на профсъюзите, Националното тол управление и звената за човешки ресурси в МВР и Агенция „Митници“, която ще оформи критерии и програма за преместване и назначаване на кадри в съответствие с реформата. (Служителите на контролните органи в МВР трябва да отговарят на изискванията на Закона за МВР, работещите в Агенция „Митници“ попадат под разпоредбите на Закона за митниците и в по-голямата си част на Закона за държавния служител, някои са на трудови договори, други имат статут на държавни служители).

В областните пътни управления към АПИ също ще има промени - очаква да бъдат прекратени договорите на 85-87 души. Съкращенията няма да засегнати инженерно-техническите специалисти, а предимно администрацията, включително служителите, отговарящи за обществените поръчки - тази дейност ще бъде прехвърлена изцяло в централното управление на АПИ.

Съкращенията в областните пътни управление трябва да станат до края на годината. Те са отразени като икономия в проектобюджета за 2027 г.

Според Партениотис повечето съкратени от тол управлението ще могат да продължат професионалната си реализация в "новата приходна агенция, която ще бъде подчинена на Министерството на транспорта и съобщенията. Тя ще поеме събирането на пътни такси, което Националното тол управление изпълнява в момента“.

Шефът на НТУ Олег Асенов потвърди пред БТА, че бъдещата мегаагенция ще действа като приходна - ще събира тол и винетните такси, но също така щяла да обработва информацията и да чертае "рискови профили".

Скромна оптимизация

След като приключи и вторият етап на реформата, резултатът ще е общо намаление на заетите в сферата на пътния контрол и безопасност с около 170 души, обобщи проф. Асенов. Това число не е никак впечатляващо - при положение че в АПИ и структурите й работните места са повече от 2000 и на фона на бързо напредваща дигитализация.

В момента щатните бройки в тол управлението са 911. В централната администрация на АПИ са 385 щатни бройки, в 27-те областни пътни управления са 1080, в Института по пътища и мостове към АПИ - 68 бройки.

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