Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

АПИ има ново ръководство

Александър Тодоров е новият председател на УС

Днес, 15:11
Регионалният министър Иван Шишков назначи ново ръководство на агенция "Пътна инфраструктура".
АПИ
Регионалният министър Иван Шишков назначи ново ръководство на агенция "Пътна инфраструктура".

Държавната Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) има ново ръководство, съобщи министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Със заповед на министър Иван Шишков за нов председател на Управителния съвет е назначен Александър Тодоров.

В ръководството влизат също Людмила Елкова, която е била зам.-министър на финансите в правителството на Пламен Орешарски и в управата на БНБ, както и Венцислав Ангелов, който е бил шеф на агенцията при служебните правителства на Гълъб Донев. Предишните членове на Управителния съвет на АПИ са освободени.

Новината идва на фона на смени в ръководствата на редица държавни институции, които правителството на Румен Радев започна след встъпването си в длъжност на 8 май. Преди него служебното правителство на Андрей Гюров смени два пъти шефа на АПИ.

Първо беше отстранен Йордан Вълчев, който заемаше поста по време на кабинета на Росен Желязков. Това се случи на фона на спорно индексиране на договори за над 2 млрд. евро и разкрития за схема за пътна помощ за милиони. На мястото на Вълчев беше назначен Стоян Николов, който преди това беше член на УС. Седмици по-късно на негово място беше назначен Тодор Анастасов, който именно сега е отстранен.

 

ВИЗИТКА

Според предоставената информация от МРРБ Александър Тодоров е магистър по строително инженерство от УАСГ и досега е бил директор на Института по пътища и мостове към АПИ. В структурата на агенцията работи от 2013 г., а преди това е бил инженер по строителни конструкции.

От 2024 г. досега инж. Тодоров е ръководител на екипа за управление на проекта за изграждане на обходен път на Габрово, включително тунел под връх Шипка. Изготвял е становища и е участвал в Експертния технико-икономически съвет при АПИ. Участвал е в комисии, контрол на строително-монтажни работи, обследване на съоръжения, изпитвания на конструкции или елементи от тях за съоръжения и участъци от АМ "Хемус", АМ "Струма", Аспаруховия мост във Варна и други.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АПИ

Още новини по темата

МВР и АПИ раздадоха съвети за голямото Великденско пътуване
09 Апр. 2026

Милиардите за пътища за 4 години свършили за 18 месеца
25 Март 2026

АПИ е с втори шеф за по-малко от месец
16 Март 2026

Скандалните анекси за стотици милиони за пътища се оказват незаконни

09 Март 2026

АПИ би всякакви рекорди по безочие със скандални договори за милиарди
27 Февр. 2026

Регионалният министър уволни шефа на АПИ
25 Февр. 2026

АПИ e финализирала мегапоръчка часове преди кабинета Гюров
22 Февр. 2026

АПИ е сключила 27 договора след оставката на кабинета

10 Февр. 2026

АПИ тайно сключи нов договор с "Капш" за тол системата
15 Яну. 2026

Нов рекорд - ремонт на 150 м междуселски път за 1.5 млн. лева

21 Дек. 2025

Мегатърг за 1 млрд. лв. за мантинели е спрян заради жалба

29 Ноем. 2025

И тази седмица ще се затваря магистрала "Тракия"
20 Окт. 2025

МВР и АПИ обявиха нови мерки за движение по "Тракия" и "Хемус"
10 Окт. 2025

АПИ е раздула цените в огромен търг за мантинели

06 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса