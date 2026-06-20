Ранените работници край Ботевград не са служители на АПИ

В болница остават и тримата работници, пометени от кола край Ботевград. Един от тях продължава да е с опасност за живота. По първоначална информация се смяташе, че става дума за служители на Агенция "Пътна инфраструктура", но днес от министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщиха пред bTV, че мъжете са служители на частна фирма.

Инцидентът стана вчера около 13:30 ч. на 4 км от Ботевград. Тримата работници са почиствали храстите около магистралата, когато 69-годишен шофьор е минал през обезопасения участък, помел е първо конусите, после трима от работниците и се е забил в друг лек автомобил. Тримата пострадали са транспортирани в три софийски болници.

Най-младият работник е мъж на 19 г. с открити фрактури на горен и долен крайник, той е в "Софиямед". В най-тежко състояние и с опасност за живота е 50-годишен мъж, който е в УМБАЛ "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. На 46 г. е пациентът, който е настанен в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ".

"Вчера работникът е транспортиран при нас в добро общо състояние, адекватен и контактен. Снета му е анамнеза и са уточнени първоначалните травми. Касае се за фрактури в областта на десен горен крайник, по-точно длан и пръсти. Приета е оперативна интервенция по спешност, която пациентът е понесъл добре. В момента е под наблюдение и е в стабилно общо състояние", посочи д-р Орлин Тошев от Клиниката по ортопедия и травматологияк, цитиран от "Нова телевизия".

"При приемането в болницата е споделил, че е бил извън буса и го е връхлетял автомобил. Има ясен спомен за събитието. Днес ще се извършват допълнителни изследвания, за да се уточни диагнозата - допълни той. - Не можем да кажем колко време ще продължи възстановяването. Трябва да минат поне още 24 часа от събитието, за да се прецени дали има вреди на други органи."

СМЪРТОНОСНИ КАТАСТРОФИ

Непълнолетно момче загина при тежка катастрофа в самуилското с. Богданци. Инцидентът е станал около 23:15 ч. в събота, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Лек автомобил БМВ, управляван от 20-годишен младеж от разградското с. Мортагоново, е излязъл от пътното платно на десен завой, преобърнал се е и се е ударил в крайпътна канавка. При произшествието на място е загинал 14-годишен пътник от самуилското с. Кривица, който е пътувал в автомобила.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ, посочват от полицията.

Тялото на загиналото момче е транспортирано за аутопсия в болницата в Търговище. По случая е образувано досъдебно производство.

Това е втори трагичен инцидент с младо момче в съботния ден, след като по-рано 18-годишен загина след удар в бетонна ограда на пътя между Сопот и Карлово. Тежко пострада и моторист на пътя София-Самоков.