БГНЕС Вследствие на взрива е разрушена външната стена на кухнята, а ударната вълна е изпочупила дограмата и стъклата на съседни жилища.

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Газова бутилка се взриви в апартамент в центъра на Пловдив. Експлозията разруши външната стена на жилището и нанесе сериозни материални щети на блока и съседни сгради, предаде БГНЕС.

Инцидентът стана в района зад Водната палата. Вследствие на взрива е разрушена външната стена на кухнята, а ударната вълна е изпочупила дограмата и стъклата на съседни жилища.

На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а спасителните служби извършват действия по обезопасяване на сградата.

Двама души са откарани с линейки в болница за прегледи. Към момента няма данни за сериозно пострадали. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.