стопкадър БНТ Николай Попов в студиото на "Денят започва". Той обяви, че "Сияние" става партия, чиито фокус ще е пътната безопасност.

Служители на ГДБОП са извършили претърсване в жилището на проф. Станимир Карапетков в Сливен. Действията са проведени в петък вечерта по разпореждане на наблюдаващ прокурор. Това съобщи БГНЕС. БНТ също съобщи новината, като се позова на свои източници.

Карапетков е председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ). Той е бил задържан, докато текат процесуално-следствените действия и след това е освободен.

Претърсването и изземването на доказателства в жилището му са били във връзка с образувано досъдебно производство.

Според запознати действията на разследващите са предприети след подаден сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега.

Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която която загина при тежка катастрофа на 31 март 2025 г. край плевенското село Телиш, съобщи в ефира на БНТ, че повод е делото за смъртта на детето му, от което Карапетков си направи отвод. По думите на Попов се разследва натиск по делото за катастрофата, така че да бъдат потвърдени заключенията на Карапетков и той да не носи наказателна отговорност.

Божидар Илиев, експерт по делото, е подал сигнал, че му е оказван натиск, посочи още Попов.

Той поздрави вътрешния министър Иван Демерджиев. "Всички подобни опити катастрофираха в чекмеджетата на някой прокурор", каза Попов, който смята, че цялата автоекспертна дейност по делата е блокирана. Според него Демерджиев трябва да бъде следващият главен прокурор.

"От няколко дни живея като във филм за мафията, за да не изтече какво се случва. Някои от разследванията попадат в неблагонадеждни прокурори", каза Попов.

Към момента няма публично оповестени подробности за предмета на досъдебното производство, нито официално потвърждение за повдигнато обвинение.

Изготвената от Карапетков автотехническа експертиза предизвика сериозни спорове. Попов публично оспори заключенията на експерта и постави въпроси относно интерпретацията на следите от местопроизшествието и механизма на катастрофата. В крайна сметка Карапетков си направи отвод от делото и съдът го прие. Тази седмица делото беше отложено за пореден път.

Попов е възмутен, че Карапетков работи и по делото за тежката верижна катастрофа на Автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души.