Процедурата за подбор на европейски прокурор от България, която месеци беше затънала в дела, беше обявявана и прекратявана няколко пъти, сега е зациклила поради абсурдна причина. Това става ясно от отговори на Министерството на правосъдието на въпроси на "Сега". Процедурата буксува, защото все още не е сформирана комисията по подбор. А това се бави, защото университетите, към които от министерството са се обърнали да посочат експерти, или изобщо не предлагат такива, или предлагат хора, които не отговарят на изискванията.

България трябва да подбере трима кандидати, които след това трябва да минат и ситото на европейските институции.

"Към момента процедурата за подбор на трима кандидати е на етап сформиране на Комисията по подбора, след което членовете ѝ ще бъдат назначени със заповед на министъра на правосъдието", гласят отговорите на министерството. Според правилата, одобрени от министър Николай Найденов на 25.09.2026 г., комисията се състои от петима членове: един хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес; двама наказателни съдии от Върховния касационен съд; двама прокурори от Върховната касационна прокуратура. По същия ред се определят и петимата резервни членове.

Тъй като работният език за оперативните и административните дейности на европейската прокуратура е английският, и членовете на комисията трябва да го владеят.

"За определянето на владеещ английски език "хабилитиран преподавател по наказателно право или наказателен процес" (един редовен и един резервен член на комисията) Министерството на правосъдието се обърна към редица висши учебни заведения, в които се преподава "право". Към момента сме получили отговори от някои от университетите, към които сме отправили запитване. Те обаче или не предлагат представители за участие, или предлагат такива, които не отговарят на установените в Правилата за подбор изисквания. В очакване сме на предложения от останалите", обясняват от министерството, без да сочат кои са тези университети.

От МП са категорични, че са предприели навреме всички необходими действия за осигуряване на академичното присъствие в комисията и се надяват процедурата да стартира възможно най-скоро. Те апелират за съдействие и от страна на неотговорилите до момента висши учебни заведения, така че номинираните от България кандидати за позицията на европейски прокурор да бъдат избрани максимално прозрачно и на принципа "най-добрите сред професионалистите".

Срокът за подаване на документи за участие в подбора беше 12 октомври. Както "Сега" е писал, кандидатите са седем. Имената им обаче ще бъдат огласени едва когато има конкурсна комисия и тя се произнесе по допустимостта им.

Мандатът на Теодора Георгиева, която беше представител на България в Колегията на европейската прокуратура, макар и да беше отстранена в последната година и половина заради дисциплинарно производство, изтече на 28 юли.

В последните си дни правителството на Росен Желязков преди близо година прие решение да прати за одобрение трима претенденти - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. През април обаче служебното правителство оттегли тези номинации. Служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни тогава рестартирането на процедурата с това, че "тя страда от доста сериозни дефицити" - независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не може да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Тримата обжалваха и спечелиха на първа инстанция във ВАС. Междувременно правителството на Румен Радев отмени решението на кабинета Желязков и върна процедурата на стартова позиция.