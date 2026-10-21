Европрокуратурата даде на съд кмета на Петрич

Европейската прокуратура е внесла в Софийския градски съд обвинителен акт срещу кмета на Петрич Димитър Бръчков, който е обвинен в измама при реконструкцията на сграда, която е трябвало да бъде превърната в музей с помощта на еврофинансиране.

Става дума за проект за представяне на общото културно наследство на България и Гърция в рамките на инициативата "Културен дипол в трансграничния район", съфинансирана с 646 857 евро от Европейския фонд за регионално развитие за периода 2014 - 2020 г.

Според споразумението за финансиране средствата е трябвало да бъдат използвани за възстановяване на бившия военен лагер в Петрич и превръщането му в музей, посветен на историята на града и околния регион. Проектът е част от по-широка трансгранична инициатива за популяризиране на общото културно наследство на България и Гърция.

Според събраните доказателства обаче кметът е укрил факта, че първоначалните военни казарми са били разрушени преди началото на строителните дейности. Въпреки че отпуснатите по проекта средства от ЕС са можели да бъдат използвани единствено за възстановяване на съществуваща сграда, тя всъщност е била построена наново, сочи европрокуратурата в съобщението за внесения обвинителен акт. Според магистратите с укриването на тази информация кметът е нарушил условията за допустимост за финансиране от ЕС по въпросната програма.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи присъда от 2 до 8 години затвор.

Миналата пролет, когато европрокуратурата обвини Бръчков, от общината излязоха с позиция, че ще предоставят необходимите доказателства за коректното изпълнение на проекта за Историческия музей. Според общината не е нарушено споразумението с гръцкия партньор - Община Серес. Със свидетели предстои да бъдат изяснени техническите и юридически обстоятелства, свързани с изпълнението на проекта, се посочва в позицията, изпратена до медиите.

Според позицията музеят работи пълноценно и е гордост за града. Между 2022 г. и 2025 г. е посетен от 80 000 души.