Софийският градски съд остави само четирима от арестуваните от европрокуратурата общински съветници и бизнесмени в Хасково. В над 6-часово среднощно заседание, приключило далеч след полунощ, постоянни мерки за неотклонение "задържане под стража" бяха определени спрямо трима от хасковските общински съветници и един от бизнесмените.

Европрокуратурата обяви преди два дни, че общо 8 души са обвиняеми за участие в престъпна организация, създадена с цел измама със средства от бюджета на Европейския съюз, отпуснати за проекти на община Хасково. Петима от задържаните са общински съветници от ГЕРБ, а трима са бизнесмени.

Софийският градски съд остави в ареста общинарите Даниел Гаргов, Георги Георгиев и Петър Николов, както и бизснесмена Тенчо Лилянов. А на Цвети Лалов, Делян Делчев и Делчо Пехливанов наложи мярка за неотклонение "подписка", съобщават БНТ и БТА. Осмият обвиняем Величко Минев не се яви в съда, тъй като е приет в хасковска болница.

От прокуратурата поискаха всички задържани да останат за постоянно в ареста. По делото са иззети многоженство документи и компютърна информация, които според прокуратурата описват връзката между обвиняемите. Според защитата липсват доказателства по отношение на обвинителната теза, а обвинението е бланкетно. Обвиняемите поискаха от съда да излязат на свобода. Част от тях заявиха, че имат бизнеси и работници, които могат да останат без работа.

Разследването обхваща период, започващ от 2021 г. Според информацията на прокуратурата има вероятност да са нанесени щети на бюджета на Европейския съюз в размер на около 70 милиона евро.

В Хасково са реализирани множество проекти с европейско финансиране през последните години. Сред посочените в разследването обекти са Центърът за изкуства, който в момента се изгражда, и Старческият дом, отворил врати преди няколко месеца. Трима от задържаните са свързани с дружество, участвало в строителството на Старческия дом.

Според съда има малко доказателства по отношение на обоснованото предположение, че седмината са извършили това, за което са обвинени, но все пак има такива. Той не установи връзка между част от обвиняемите. Въпреки липсата на достатъчно доказателства според съда може да се направи обосновано предположение, че Гаргов, Георгиев, Николов и Лилянов са извършили това, за което са обвинени.

Според обвинението връзките между обвиняемите се виждат освен от обществената информация в Търговския регистър и Агенцията по вписванията, и от секретни справки от Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС). Те са имали и общи пътувания.

Според адвокатите на обвиняемите няма доказателства за обвиненията.

Адвокат Никола Атанасов, защитник на Даниел Гаргов, посочи, че за взимане на решение от Общинския съвет в Хасково са необходими 21 гласа. Дори всички петима обвиняеми да гласуват заедно, те са далеч от необходимия брой гласове.

Адвокатът на Георги Георгиев - Кристиян Мирчев, добави, че упражняването на търговска дейност от частен характер не е забранено. "Недопустимо е прокуратурата да подменя вота на гражданите на Хасково с подобни обвинения", каза още той.

Адвокатът на Цвети Лалов - Деница Тодорова, каза, че при въпроса дали общината да кандидатства по определен проект няма конфликт на интереси, защото това не включва избор или обсъждане на изпълнители в Общинския съвет. Като общински съветник, Лалов няма как да повлияе на обществена поръчка. Тодорова заяви, че не може съдът да налага най-тежката мярка за неотклонение, за да улеснява работата на прокуратурата.

Адвокат Маргарита Раева, защитник на Петър Николов, каза, че прокуратурата се опитва да оправдае липсата на доказателства с общо участие на обвинените в търговски дружества. "Обвиняемите са голяма част от най-активните търговци в Хасково, а той не е голям град. Съвсем нормално е те да се познават и да имат общи бизнеси. Това не е престъпление", посочи тя.