Европрокуратурата Европрокуратурата показва част от иззетите пари и ценности по време на операцията

По искане на Европейската прокуратура в София днес бяха задържани осем лица, включително петима общински служители, по подозрение в сформиране на престъпна организация за измама на бюджета на ЕС със средства, отпуснати на община Хасково. Това съобщава самата европрокуратура на официалния си сайт.

Сред задържаните заподозрени има петима общински съветници и трима представители на частни фирми. Извършени са претърсвания в общината, в къщите на заподозрените и в помещенията на дружествата. Иззети са златни монети и пари в брой (135 000 евро и 9 000 щатски долара), както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследваните престъпления датират от 2021 г. и се смята, че са продължавали и до днес. Действията на заподозрените може да са причинили загуби в размер на над 70 милиона евро за бюджета на ЕС, твърдят още от европрокуратурата.

Общинските съветници са участвали в инициирането на процедури за изпълнение на няколко проекта, по които общината е бенефициент, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Някои от тези проекти включват строителни работи в рамките на общината, включително изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Друг е свързан с инсталирането на системи за възобновяема енергия.

Въз основа на разследването договорите са били възложени на дружества, чието управление или представителство е включвало едни и същи държавни служители, съвместно или поотделно, заедно с други лица, действащи като управители на дружества.

Разследването е в ход и е подкрепено от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Комисията за противодействие на корупцията.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните български съдилища, съобщават още от европрокуратурата.