Кьовеши: Евродепутатът Кючюк се разследва за корупция

Либералите в ЕП обявиха искането за свалянето на имунитета му за "политически мотивирано"

16 Дек. 2025Обновена
Европейската прокуратура (ЕППО) е поискала сваляне на имунитета на българския евродепута Илхан Кючук (ДПС/Обнови Европа), за да може да разследва твърдения за възможни нарушения при обществени поръчки, както и за неправомерно присвояване на средства на ЕС и корупция. Това потвърдиха от оглавяваната от Лаура Кьовеши институция след въпроси от "Сега". От там уточняват, че Кючук се ползва от презумпцията за невиновност и към момента няма да бъдат оповестявани допълнителни подробности.

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви вчера в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала имунитета на българския евродепутат. "Това искане ще бъде препратено към комисията по правни въпроси към Европейския парламент", заяви Мецола в началото на откритата от нея в Страсбург последна пленарна сесия на ЕП за 2025 г.

Тя не съобщи подробности за причините за искането. Евродепутатът е председател на правната комисия към европарламента.

Това поставя Кючюк в необичайната позиция да трябва да се защитава по процедурата, която неговата комисия по принцип администрира, пише Euractiv.

Искането е отправено от ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура и произтича от жалба, подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщи още брюкселското издание, като цитира два източника.

Самият Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията. Той пусна пост във Фейсбук часове преди да стане ясно, че му се иска имунитетът.

"За голямо мое учудване, преди няколко дни бях информиран за искане за отмяна на парламентарния ми имунитет“, каза той ден преди пленарното заседание на Парламента в Страсбург. "Причината за това е жалба, която има за цел да хвърли съмнение върху името ми, репутацията ми и доверието, което съм спечелил през годините както от гражданите, така и от институциите“, добави Кючюк. EUalive припомня, че през декември 2024 г., Кючюк събра подкрепа за изключването на партията на Делян Пеевски от АЛДЕ, докато партията, включваща поддръжниците на Доган, запази статута си на член.

За да избегне всякакво впечатление за конфликт на интереси, той заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател на комисията, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.

"Смятам, че не съм направил нищо лошо. Възнамерявам да сътруднича пълноценно и конструктивно на компетентните органи", заяви той.

Илхан Кючюк в момента е единственият евродепутат от редиците на ДПС, който избра да остане при Доган и се обяви против Делян Пеевски. Останалите двама - журналистката Елена Йончева и Танер Кабилов, син на бившия земеделски министър Нихат Кабил от времето на кабинета “Станишев”, застанаха в редиците на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Подкрепа

От АПС – новоучредената партия на Ахмед Доган, публикуваха позиция, в която определиха искането за сваляне на имунитета на Кючюк като "част от поредица действия, които будят основателни съмнения за политически мотиви и целенасочен натиск". Според поддръжниците на Доган "подобни действия често се използват като инструмент за политическо внушение, за създаване на съмнения и за накърняване на общественото доверие".

По-късно подкрепа за Кючюк обяви и Валери Айе – председател на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент. На пресконференция тя заяви, че искането за имунитета идва от българските власти и го определи като "политически мотивирано". Тя каза, че Кючюк се е противопоставил на превземането на ДПС от Делян Пеевски и сега плаща политическа цена за това.

 

