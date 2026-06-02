Протече подлезът под Ларгото

Подлезът под Ларгото в София, който свързва Народното събрание, Министерския съвет и президентството, близо до археологическите разкопки, се превърна в река, след като огромна струя вода бликна от процеп в стената. Все още не е ясно дали водата е резултат от валежите в София или е подпочвена, съобщи БНТ.

От Столичната община посочиха, че са предприети спешни действия за ограничаване и спиране на теча. От „Софийска вода“ заявиха, че към момента няма данни течът да е в резултат на авария в канализационната мрежа. Допълват още, че са взети проби от течащата вода.

Силна буря удари Хасково и региона в ранния следобед, съобщи БНТ. Проливният дъжд, придружен с гръмотевици и дребна градушка, наводни булеварди в града. В района на Градската градина имаше закъсали коли. Жена е подала сигнал, че бедства в колата си. Пожарникари избутаха автомобила на тротоара, жената не е пострадала.

Бурята прекърши клони и събори дървета в Хасково, скъса кабели.

За дъжд с градушка съобщиха и от Свиленградско. Няма данни за сериозни щети. За днес за региона е обявен жълт код за значителни валежи с гръмотевични бури и градушки.