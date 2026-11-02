Българските европрокурори изпращат Кьовеши със загубено дело

Българският офис на европейската прокуратура бележи неуспех по поредно дело, което стига до съда. Това видя "Сега" в деловодните регистри.

Г. В. П. е оправдан за това, че на 1 декември 2018 г. в София, като лице, което управлява и представлява "ТОП ДРАЙВ" ООД - клон село Голец, във връзка с проектно предложение за изграждане и оборудване на авторемонтна работилница представил пред Държавен фонд "Земеделие" неверни сведения. Целта била да бъдат получени 390 027 лв., 85% от които от еврофондове и 15% национално финансиране.

Така, след като близо 3 години казусът виси пред първата инстанция, той приключва с оправдателна присъда. Съдия Христинка Колева тепърва ще пише мотивите за нея.

Това дело тръгна с фалстарт още от самото начало, тъй като съдът откри пропуски в обвинителния акт и го върна на прокуратурата за поправка.

В последния годишен доклад за България европейската прокуратура отчете 11 обвинителни акта срещу 24 души. 27 дела срещу 42-ма обвиняеми пък са прекратени. 19 преписки, засягащи 27 души, са препратени на националните власти.

Европейската прокуратура отчита още трима окончателно осъдени през 2025 г. В доклада не се сочат конкретните случаи, но е известно, че в България Европейската прокуратура не е отбелязала успех по някое от големите знакови дела, които започна през годините, като например за измамите при търговията с емисии на парникови газове или за ремонтите в София, или за газохранилището "Чирен".

КОНТЕКСТ

Оправдателната присъда на Г. В. П. е четена на 29 октомври - два дни преди да изтече мандатът на първия европейски главен прокурор Лаура Кьовеши. Неин приемник на поста от 1 ноември е германецът Андрес Ритер.

България в момента е в процедура за запълване на своето място в колегиума на европрокуратурата, след като мандатът на Теодора Георгиева изтече през лятото. Страната ни се забави, тъй като процедурата, започната от кабинета на Росен Желязков, по която бяха селектирани три предложения за приемник на Георгиева, беше отменена. Последваха съдебни битки на оттеглените кандидати. В крайна сметка обаче процедурата стартира отново. Преди дни от Министерството на правосъдието казаха за "Сега", че седем юристи са подали документи за участие. Кои са те ще бъде обявено тепърва.