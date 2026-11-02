Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българските европрокурори изпращат Кьовеши със загубено дело

Два дни преди края на мандата на румънката съдът оправда обвинен за евроизмама

Днес, 06:05
Лаура Кьовеши и приемникът ѝ Андрес Ритер.
ЕППО
Лаура Кьовеши и приемникът ѝ Андрес Ритер.

Българският офис на европейската прокуратура бележи неуспех по поредно дело, което стига до съда. Това видя "Сега" в деловодните регистри. 

Г. В. П. е оправдан за това, че на 1 декември 2018 г. в София, като лице, което управлява и представлява "ТОП ДРАЙВ" ООД - клон село Голец, във връзка с проектно предложение за изграждане и оборудване на авторемонтна работилница представил пред Държавен фонд "Земеделие" неверни сведения. Целта била да бъдат получени 390 027 лв., 85% от които от еврофондове и 15% национално финансиране.

Така, след като близо 3 години казусът виси пред първата инстанция, той приключва с оправдателна присъда. Съдия Христинка Колева тепърва ще пише мотивите за нея.

Това дело тръгна с фалстарт още от самото начало, тъй като съдът откри пропуски в обвинителния акт и го върна на прокуратурата за поправка.

В последния годишен доклад за България европейската прокуратура отчете 11 обвинителни акта срещу 24 души. 27 дела срещу 42-ма обвиняеми пък са прекратени. 19 преписки, засягащи 27 души, са препратени на националните власти.

Европейската прокуратура отчита още трима окончателно осъдени през 2025 г. В доклада не се сочат конкретните случаи, но е известно, че в България Европейската прокуратура не е отбелязала успех по някое от големите знакови дела, които започна през годините, като например за измамите при търговията с емисии на парникови газове или за ремонтите в София, или за газохранилището "Чирен".

КОНТЕКСТ

Оправдателната присъда на Г. В. П. е четена на 29 октомври - два дни преди да изтече мандатът на първия европейски главен прокурор Лаура Кьовеши. Неин приемник на поста от 1 ноември е германецът Андрес Ритер.

България в момента е в процедура за запълване на своето място в колегиума на европрокуратурата, след като мандатът на Теодора Георгиева изтече през лятото. Страната ни се забави, тъй като процедурата, започната от кабинета на Росен Желязков, по която бяха селектирани три предложения за приемник на Георгиева, беше отменена. Последваха съдебни битки на оттеглените кандидати. В крайна сметка обаче процедурата стартира отново. Преди дни от Министерството на правосъдието казаха за "Сега", че седем юристи са подали документи за участие. Кои са те ще бъде обявено тепърва.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Европрокуратурата даде на съд кмета на Петрич
21 Окт. 2026
Кандидатите за български европрокурор ще са ясни на 12 октомври
03 Окт. 2026
Над 1 млн. стари телефона са продадени като нови в ЕС
29 Септ. 2026
Хората на Кьовеши атакуваха 10 адреса заради проект за чист въздух
25 Септ. 2026
Бившата европрокурорка Теодора Георгиева е възстановена като съдия в България
15 Септ. 2026
Разследване на Кьовеши в Германия опря и до България
30 Авг. 2026
Търси се нов европрокурор от България
19 Авг. 2026
ВСС ще пита Кьовеши за морала на Теодора Георгиева
18 Авг. 2026
Хората на Кьовеши пращат на съд лозар заради 348 хил. евро
13 Авг. 2026
Кабинетът ще търси нов европейски прокурор от България
12 Авг. 2026
Радев може и да хареса европрокурорите, избрани от кабинета "Желязков"
10 Авг. 2026
Кьовеши задържа стоки за над $2 млн. във Варна и Бургас
03 Авг. 2026
Българският европрокурор Теодора Георгиева се оттърва само с порицание
15 Юли 2026
Кьовеши разследва голяма ДДС-афера с българско участие
14 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Новият ВСС - подмяна или промяна
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Борисов и Пеевски удържаха първа победа над Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави