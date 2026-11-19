Българският офис на европрокуратурата (ЕППО) внесе обвинителен акт след разследване по проект за модернизация на българската железопътна инфраструктура. Проектът, който засяга части от железопътния участък между София и Пловдив, е на стойност над 213,7 млн. евро европейско финансиране, съобщи пресслужбата на базираната в Люксембург институция.

Договорът за изпълнение на проекта е възложен на консорциум, съставен от три дружества. Подсъдимият е законният представител на едно от тези дружества. Според разследването, чрез управителя на консорциума той е представил невярна информация пред Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), за да получи незаконно средства от ЕС. Подсъдимият е използвал управителя на консорциума, който не е знаел за съответните престъпни обстоятелства, за да декларира, че дружеството не е в производство по несъстоятелност. В действителност, въз основа на доказателствата, то е било обявено в несъстоятелност още през 2012 г.

Заради действията му, консорциумът е изглеждал като да отговаря на изискванията и така през 2019 г. му е възложено споразумението за безвъзмездна финансова помощ, финансирано от ЕС, на стойност 213 714 235 евро. Между 2019 г. и 2024 г. НКЖИ е изплатила на консорциума 68 213 186 евро, съфинансирани от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и националния бюджет.

По това разследване освен националната полиция е работила и ДАНС. По време на разследването са извършени множество претърсвания и изземвания на различни места в България, включително в седалища на дружества и частни домове. Иззети са и документи, свързани с тръжната процедура и нейното изпълнение.

Първоначалният сигнал за престъпление е подаден от ОЛАФ, която също е провела допълнително разследване, допълва европрокуратурата.

АРЕСТИ

Европейската прокуратура съобщи днес и за още едно разследване, свързано с България, което обаче тепърва се разгръща. Става дума за разследване на многомилионна измама с ДДС. По искане на офиса на ЕППО в Мюнхен, Германия, в България, Нидерландия и Полша са арестувани трима заподозрени. В трите държави са извършени също претърсвания и изземвания.

Разследваната престъпна организация е заподозряна за трансгранична верижна измама с ДДС - сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност. Смята се, че те са продавали слушалки AirPods чрез дружества и липсващи търговци, базирани в Германия и България. Само дейността на тези заподозрени може да е причинила щети от 23 млн. евро данъци в Германия, се казва в съобшението.

Тези следствени действия са част от разследването "Мидас", насочено срещу транснационална престъпна организация, стояща зад схема за измами с ДДС на стойност 195 млн. евро, свързана с продажбата на смартфони, малки електронни устройства и защитни маски за лице.

За разследването "Мидас" ЕППО не съобщава за първи път: