Софийската градска прокуратура е прекратила делото срещу бившия приближен до Ахмед Доган бизнесмен Румен Гайтански - Вълка, и ексшефа на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това разкри "Капитал", като цитира постановлението на прокурорките Арбена Рачева и Марина Ненкова, изданено на 10 ноември.

Решението на Българската банка за развитие (ББР) за отпускане на кредит 48.5 млн. лева на "Роудуей кънстракшън" "е взето по многостепенен и колективен ред, съобразно правилата за кредитиране на ББР", приемат двете прокурорки.

Заедно с Мавродиев и Гайтански по делото беше обвинен и юристът Иван Георгиев. Сега делото е частично прекратено срещу тримата за разследваното длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, във връзка с кредита, отпуснат от държавната банка през 2019 г.

Двете прокурорки твърдят, че събраните в хода на досъдебното производство доказателства не установяват необходимите "обективни и субективни признаци на престъпленията", за които тримата са били привлечени като обвиняеми. От СГП заключват, че от свидетелските показания се прави изводът, че на бившия директор на ББР, който се укриваше в Дубай, но беше заловен в Сърбия, защото беше обявен за издирване с червена бюлетина на Европол - Стоян Мавродиев, не може бъде търсена отговорност за длъжностно присвояване.

Според прокуратурата в съзнанието на Мавродиев не е съществувала хипотеза, че "Роудуей кънстракшън" няма да върне кредита на банката, а решението за отпускането на въпросния кредит е взето от колективен орган, тоест не само от него. И още: тъй като разследването се води за съучастие на Мавродиев с Гайтански и Георгиев, прокурорите обосновават, че след като Мавродиев не е извършил длъжностно престъпление, значи няма как Румен Гайтански да е подбудил към такова, а бившият съдия Иван Георгиев да му е бил помагач.

Основният извод от постановлението е, че кредитът, отпуснат от ББР на "Роудуей кънстракшън", е преминал през всички нива на одобрение и решението е взето колективно.

Кредитът

Със средствата, отпуснати от ББР на "Роудуей кънстракшън" е купено друго близко до бизнесмена дружество. Парите не са върнати, а в момента банката е във владение на дружеството, но активът му е недостатъчен.

На 17 юни 2019 г. ББР отпуска 148.5 млн. лв. на "Роудуей кънстракшън" - наскоро създадена компания, косвено свързана с Румен Гайтански-Вълка и регистрирана на софийския бул. "Цариградско шосе" 48-50, където са ситуирани много официално притежавани от него фирми - включително и "Волф" АД. Целта на кредита е да се финансира до 90% от цената за придобиване на 5 112 240 акции, или 99.615% от капитала, на "Пътстройинженеринг". Те са собственост на "Био майнинг", което на свой ред е официално притежавано от Гайтански.

Така в резултат на операцията от ББР излизат близо 150 млн. лв. и отиват към приближения до Ахмед Доган бизнесмен. Финансовите отчети на "Пътстройинженеринг" по никакъв начин не можеха да оправдаят оценка 165 млн. лв. - за 2018 г. фирмата от момчилградското село Груево отчита 16.5 млн. лв. активи, 13.6 млн. лв. приходи и едва 13 хил. лв. счетоводна печалба, като дава работа на около 170 души.

За втори път

Когато Кирил Петков като служебен министър на икономиката (преди създаването на ПП) оповести този договор, прокуратурата и следствието не виждаха никакъв проблем в кредита, отпуснат от ББР на дружествата, свързани с Румен Гайтански. Тогава отново се разследва длъжностно престъпление. Но пак в постановление се стига до извода, че длъжностно присвояване няма. "Сумата по кредита е усвоена изцяло от кредитополучателя и липсват данни за облагодетелстване на служители на ББР", гласи заключението на разследващите от 2022 г.

Две години по-късно обаче делото е възобновено. В производството върховната прокуратура се съгласява с направените преди години изводи, че разследването е прекратено правилно. Казано иначе, потвърждава, че не може да се установи длъжностно престъпление на служители от ББР. Наред с това обаче вече се разследваше и деклариране на неверни данни с цел да се получи кредитът.

Тоест в разгара на политическия скандал между Доган и Делян Пеевски прокуратурата изведнъж се сети, че приближеният до Ахмед Доган бизнесмен може и да е извършил престъпление. Така се появи и новата сюжетна линия в разследването.

Сюжетът продължава, но без Вълка и Мавродиев

В постановлението на СГП от 10 ноември се обсъждат неверните обстоятелства около обезпечението на кредита с несъществуващ вече договор между "Пътстройинженеринг" и "Главболгарстрой".

Прокурорките Албена Рачева и Марина Ненкова отбелязват, че досъдебното производство продължава, за да се изясни "съставомерността на извършеното деяние по чл 248а от НК". Според разпоредбата на Наказателния кодекс, който за да получи кредит, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба.

Досъдебното производство продължава само срещу бившия съдия, а сега адвокат - Иван Георгиев.

Междувременно постановлението е изпратено до Софийския градски съд на основание разпоредба в закона, приета миналата година. Тя урежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването на определени наказателни производства за корупционни престъпления. След като премине въпросният контрол от СГС, актът най-вероятно ще се стабилизира.