Сърбия реши да върне Стоян Мавродиев в България

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев. Съд в Белград е решил това на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба-съгласие да бъде върнат у нас.

Решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаването на Мавродиев на българските власти.

"Създали сме необходимите условия. Разговарях с отговорните за това Мавродиев да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи. В момента се създава организация. Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки", каза вътрешният министър Иван Демерджиев.

Мавродиев бе арестуван на летището в Белград през юни. Преди дни неговият адвокат Емануил Йорданов обяви, че издирваният от години от прокуратурата бивш шеф на ББР се връща в България и заради смяната на властта.

Ексвътрешният министър, който сега е защитник на Мавродиев, заяви и, че клиентът му доброволно е взел решение да се върне в България и да участва в наказателното производство срещу него. Адвокатът призна, че решението на Мавродиев да се прибере е свързано и с политическата обстановка в страната. „До известна степен има връзка със смяната на властта. Да кажем – около 50%“, каза Йорданов, без да навлиза в подробности.

Според него причините Мавродиев да напусне България също не могат да бъдат коментирани публично. „Имал е причина да не остане в България, но на този етап не мога да говоря повече“, добави защитникът.

Емануил Йорданов заяви, че след завръщането на клиента му най-вероятно ще последва разпит, а прокуратурата ще реши дали да поиска задържането му.

„Още преди да замине за Белград разговаряхме и уточнихме, че ще се върне в България, за да се включи активно в наказателния процес и да търси изясняване на истината така, както той я вижда“, каза адвокатът.

Той допълни, че Мавродиев категорично отрича да е извършил престъпление. „Каза ми, че няма вина по конкретния случай. Фактите, с които разполагаме, ме карат да мисля, че това действително е така“, заяви адвокатът, като отказа да разкрие подробности с аргумента, че това би навредило на защитата.

Бившият шеф на ББР се издирваше от средата на август 2024 г., когато се разбра, че е напуснал страната в посока Гърция. От там е преминал към Република Северна Македония, а след това е отлетял към Дубай, където е пребивавал оттогава. Той се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка.

Случая коментира дори премиерът Румен Радев. "Разговарях с президента на Сърбия Александър Вучич, който ме увери, че сръбската държава ще се отнесе с максимална отговорност към изпратената от България молба за екстрадиция", заяви преди две седмици пред журналисти българският министър-председател.