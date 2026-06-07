Ламбовски: Не знам колко е здравословно Мавродиев да даде показания

Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е косвена жертва на войната на Ахмед Доган и Делян Пеевски. Това обяви бившият депутат Димитър Ламбовски в предаването „На фокус“ по Нова тв. Ламбовски стана популярен с изтекли записи на негови разговори с Мавродиев, известни като „Шиши не дава предсрочни избори“ по време на протестите през лятото на 2020 г. Въпросната реплика е казана от Мавродиев, а в записите имаше прелюбопитни твърдения, характеристики, оценки за политици и обстоятелства в страната.

"Суперинтересно е идването на Мавродиев в Европа и ако иска да сключи споразумение с прокуратурата, то трябва да свидетелства срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов, което не знам колко ще е здравословно", заяви в неделя Ламбовски и добави, че бившият банкер много добре е знаел, като е взел самолета от Дубай, че отива на място, където има заповед за арест. Според него в следващите седмици ще стане ясно каква е била целта.

"Живеех ограда в ограда с т.нар. сарай в Бояна и виждах как всяка вечер като по часовник се събираха на вечеря в 21.00 ч. Румен Гайтански, Ахмед Доган, Делян Пеевски и Николай Вълканов", разказа още Ламбовски. Това било в периода 2018-19 г., а през 2020 г. вече се появили първите пукнатини.

Според Ламбовски в определен период ББР е отпуснала близо 1 млрд. лева кредити на ограничен кръг от шест-седем дружества, които по думите му са били свързани с политически среди около Делян Пеевски, Бойко Борисов и Ахмед Доган.

Ламбовски твърди, че бизнесменът Румен Гайтански е бил използван като посредник в схеми, чрез които средства от обществени поръчки са били насочвани към политически кръгове. Като пример за кредитополучатели той посочи дружеството „Roadway Construction“, както и други компании, които според него са били част от икономическия кръг около Пеевски. Ламбовски отбеляза, че информацията за обезпеченията и пълния списък на кредитополучателите остава недостъпна заради банковата тайна.

Според бившия депутат схемите са се разраснали по времето, когато начело на ББР е бил Стоян Мавродиев. „Никакъв управителен съвет и надзорен съвет не са имали решаваща дума. Банката се управляваше изцяло от Мавродиев“, заяви Ламбовски.

Според него появата на Мавродиев в Сърбия след години пребиваване в чужбина е „изключително интересна“ и може да е свързана с опит за договаряне на споразумение със съдебните власти срещу предоставяне на информация.

Ламбовски смята, че Стоян Мавродиев е заемал ключова позиция между различни политически и икономически центрове на влияние. „Мавродиев беше добър балансьор между Пеевски и Борисов. И двамата имаха своите интереси, които той защитаваше чрез ресурса на банката“, каза той.

Според него именно огромният финансов ресурс, с който е разполагала ББР, е превърнал институцията в инструмент за влияние.

Ламбовски смята, че ако бъде екстрадиран в България, Стоян Мавродиев може да потърси споразумение с прокуратурата срещу свидетелски показания. „Той е неудобно лице за много хора. Вероятно ще търси най-добрия вариант за себе си, включително чрез сътрудничество с разследващите органи“, предположи бившият депутат.

На 4 юни в Белград задържаха бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше обявен за международно издирване и от него нямаше следа в продължение на 2 години. У нас той е разследван по дело за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат кредит от близо 150 млн. лева от Българската банка за развитие. Мавродиев е задържан за срок от 18 дни. Ако за този период българските власти не успеят да подготвят документите за екстрадицията му, арестът може да бъде удължен до 40 дни.