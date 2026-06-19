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463 000 евро са платени на връщащи се емигранти

1884 българи от чужбина са одобрени за стимули по "Избирам България"

Днес, 09:46
Pexels

Над 463 000 евро вече са получили хората, завръщащи се от емиграция по програмата "Избирам България", съобщи социалното министерство. В програмата са включени 1884 участници – двойно повече от първоначално планираните 870 семейства. Над 1500 от одобрените кандидати са на възраст между 30 и 40 г. Най-много участници са дошли от Великобритания и Германия, следвани от Нидерландия, Франция, Испания, Италия, Белгия, Австрия и Ирландия. Има и българи, които са се завърнали от САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Обединените арабски емирства и Южна Африка. 

Половината от средствата - 232 844 евро, са изплатени на 315 участници като еднократни стимули след първите шест месеца заетост в България. Второто най-голямо перо са добавките за настаняване - изплатени са 164 296 евро, а за преместване на покъщнина - 45 984 евро. Разходите за транспорт от и до работното място са в размер на 20 188 евро. Подадени са и 168 заявления за обучение по български език.

Програмата осигурява стимули за хора, които изберат да се установят и да работят у нас, като помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване, стимули за транспорт от и до работното място. За членовете на семейството, които не са български граждани, са осигурени обучения по български език, които да им помогнат по-лесно да се реализират на пазара на труда. Най-големите финансови стимули са след първите 6 месеца и първата година заетост. След първите 6 месеца заетост финансовият стимул е в размер на 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който участникът е нает. След първата година работа в България финансовият стимул е в размер на 50% от шест средни работни заплати за съответния сектор. 

Сред завръщащите се има висококвалифицирани кадри, като учители, лекари и IT специалисти. Сред упражняваните професии са още софтуерен специалист, счетоводител, банков служител и инженер, но е значителен и броят на хората, които работят в строителството и промишлеността. Част от участниците в проекта са избрали да стартират собствен бизнес в България в сферите на информационните технологии, търговията, ресторантьорството и услугите.

"Избирам България" е финансирана по Програма "Развитие на човешките ресурси" и се изпълнява от Агенцията по заетостта. Основната цел на европейската програма беше именно да привлече хора в трудоспособна възраст с висока експертиза, включително наши сънародници, които са завършили обучението си или са натрупали професионален опит в чужбина.

Неодобрените заявления са заради дублиране в подаването или непокриване на критериите.

Предпочитани градове за установяване са София и Пловдив, но голяма част от хората са избрали и градове извън големите икономически центрове, като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Разград, Силистра, Хасково, Кърджали и Пазарджик.

 

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