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Борисов сменя фокуса на ГЕРБ

Бившите управляващи се позиционират като партия на предприемачите

Днес, 12:32
БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще промени политическия си фокус и ще насочи вниманието си към предприемачите и бизнеса. 

По думите му ГЕРБ ще постави акцент върху хората, които произвеждат и създават икономическа активност, вместо да участва в политическо състезание за разпределяне на публични средства. „Ние напускаме този терен, в който последните години бяхме“, заяви Борисов.

Според лидера на ГЕРБ управляващите са се поддали на нагласата „да се дава, да се дава“, без достатъчно внимание към малкия, средния и големия бизнес. Борисов напомни, че именно "бизнесмена, предприемчивия, умния, можещия" са сред тези, които генерират средствата, разпределяни впоследствие чрез публичните бюджети.

Той заяви, че според него политическите партии се намират на терен, на който е изгодно да се обещават средства. По думите му ГЕРБ иска да промени този подход и да насочи усилията си към създаването на условия за развитие на бизнеса.

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