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Германец счупи световния рекорд в най-дългото плуване

Йоханес Либман бе с близо 4 секунди по-бърз от най-доброто постижение на 1500 м

15 Авг. 2026
Йоханес Либман ликува след победата си на 1500 м със световен рекорд.
ЕПА/БГНЕС
Йоханес Либман ликува след победата си на 1500 м със световен рекорд.

Немската изгряваща звезда в плуването Йоханес Либман постави нов световен рекорд на 1500 м свободен стил - 14:26,79 мин. На европейския шампионат в Париж 19-годишният германец от Магдебург изпревари унгареца Залан Шаркани и съотборника си Оливер Клемет, който завърши трети.

Предишното върхово постижение в най-дългото плуване в басейн принадлежеше на Боби Финке, поставено когато американецът спечели олимпийската титла на игрите в Париж 2024 с време 14:30,67 минути. Сега Либман подобри времето му с почти 4 секунди.

Преди три дни Либман спечели европейската титла на 800 метра. Така той върви по стъпките на своя тренировъчен партньор Флориан Велброк, който спечели на 1500 метра на Евро 2018 в Глазгоу. Либман стана и едва вторият германски световен рекордьор на най-дългата дистанция в плуването след Йорг Хофман през 1991 г., чието постижение тогава беше 14:50.36 мин.

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Ключови думи:

плуване, Йаханес Либман

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