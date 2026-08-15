Германец счупи световния рекорд в най-дългото плуване

ЕПА/БГНЕС Йоханес Либман ликува след победата си на 1500 м със световен рекорд.

Немската изгряваща звезда в плуването Йоханес Либман постави нов световен рекорд на 1500 м свободен стил - 14:26,79 мин. На европейския шампионат в Париж 19-годишният германец от Магдебург изпревари унгареца Залан Шаркани и съотборника си Оливер Клемет, който завърши трети.

Предишното върхово постижение в най-дългото плуване в басейн принадлежеше на Боби Финке, поставено когато американецът спечели олимпийската титла на игрите в Париж 2024 с време 14:30,67 минути. Сега Либман подобри времето му с почти 4 секунди.

Преди три дни Либман спечели европейската титла на 800 метра. Така той върви по стъпките на своя тренировъчен партньор Флориан Велброк, който спечели на 1500 метра на Евро 2018 в Глазгоу. Либман стана и едва вторият германски световен рекордьор на най-дългата дистанция в плуването след Йорг Хофман през 1991 г., чието постижение тогава беше 14:50.36 мин.