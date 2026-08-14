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Национален рекорд не стигна на Диана Петкова за Топ 16 в Европа

Габриела Георгиева също отпадна в сериите в петия ден от шампионата в Париж 2026

Днес, 11:50
Диана Петкова подобри 8-годишния си рекорд на България, но това не беше достатъчно дори за 1/2-финал на европейското първенство в Париж 2026.
БГНЕС
Диана Петкова подобри 8-годишния си рекорд на България, но това не беше достатъчно дори за 1/2-финал на европейското първенство в Париж 2026.

Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 м св. стил за жени по време на европейското първенство по плуване в Париж. Въпреки това българската състезателка остана далеч от Топ 16 за участие на 1/2-финалите.

26-годишната пловдивчанка финишира трета в своята серия с време 25,40 сек., свалайки 13 стотни от собственото си върхово за България постижение - 25,53 от 2018 г. в Буенос Айрес. Реззултатът отреди 27-о място на Петкова в общото класиране сред общо 51 участнички в дисциплината.

Най-бърза в квалификациите беше нидерландката Милу ван Вайк с 24.13 сек. Последна в 1/2-финалите влезе кипърката Калия Антониу с 25,08 сек.

И другата наша състезателка, която имаше старт в днешния пети ден от Евро 2026 - Габриела Георгиева, отпадна в пресявките. На 100 м гръб тя плува за 1:02,25 мин. и остана последна 10-а в своята серия. В общото подреждане 29-годишната софиянка се позиционира 27-а от 39 стартирали.

Водещото време в квалификациите даде нидерландката Марит Стенберген - 59,66 сек. А Топ 16 затвори израелката Том Миенис с 1:01,19 мин.

Това е четвърти пореден от петте състезателни дни в Париж, в който нито един българин не преодолява сутрешната сесия. Георгиева остава единствената ни представителка във френската столица, която участва във вечерно плуване - в откриващия ден в понеделник тя стигна до 1/2-финалите на 200 м гръб и зае 11-о място в крайното класиране.

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Ключови думи:

плуване, Диана Петкова, Габриела Георгиева

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