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Футболист на "Милан" бе повикан в младежкия ни национален отбор

В състава за квалификациите за Евро 2027 са и четирима играчи от мъжкия тим

Днес, 12:28
Защитникът Валери Владимиров (вляво), който игра за мъжкия тим на "Милан" през лятната подготовка, вече е част от младежкия ни национален отбор.
БФС
Защитникът Валери Владимиров (вляво), който игра за мъжкия тим на "Милан" през лятната подготовка, вече е част от младежкия ни национален отбор.

Защитникът на "Милан" Валери Владимиров получи първа повиквателна за младежкия национален отбор на България (до 21 г.) за предстоящите квалификации за Евро 2027. 18-годишният защитник това лято получи шанса от треньора на "росонерите" Рубен Аморим да играе в няколко контроли на мъжкия тим по време на лятната подготовка. Той дори е картотекиран за състава на "Милан" за сезон 2026/26 в Серия А, като играе в Серия D за "Милан Футуро", изчаквайки възможност да бъде повикан в групата за официален мач в елитната дивизия. Владимиров, който до 2024 г. бе в школата на "Ботев" (Пд), има до момента мачове за всички възрастови юношески формации на България.

Освен него селекционерът на младежите ни Тодор Янчев е включил и четирима футболисти, които често са викани от Александър Димитров в мъжкия национален тим - вратаря Пламен Андреев ("Дебрецен", Унг), както и защитниците Мартин Георгиев (АЕК, Гър) и Росен Божинов ("Пиза", Ит), както и офанзивният халф Никола Илиев, който играе през този сезон в "Септември" (Сф) като преотстъпен от "Ботев" (Пд). Включването на Божинов означава, че се е възстановил от колапса по време на мач на "Пиза" на 6 септември

Заради травма отсъства халфът на АЕК (Ларнака) Иван Панков.

Младежите ще имат домакинство на 25 септември срещу Португалия от 18:30 ч. в Пазарджик, след това гостуват срещу Чехия на 30 септември от 19:00 ч. наше време, а на 6 октомври от 19:30 ч. приемат Шотландия отново в Пазарджик. И трите мача ще бъдат излъчвани пряко по Диема спорт.

 

СЪСТАВЪТ НА МЛАДЕЖИТЕ

Вратари: Александър Андреев ("Жирона", Исп), Пламен Андреев ("Дебрецен", Унг), Андрей Кръстев ("Сампдория", Ит);

Защитници: Мартин Георгиев (АЕК, Гър), Росен Божинов ("Пиза", Ит), Тодор Павлов ("Локомотив", Пд), Кубрат Йонашчъ ("Септември", Сф), Никола Нейчев ("Локомотив 1929", Сф), Петър Атанасов ("Монтана"), Валери Владимиров ("Милан", Ит), Симеон Шишков ("Лудогорец");

Халфове: Цветослав Маринов ("Спартак 1918", Вн), Антоан Стоянов ("Ботев", Вр), Дамян Йорданов ("Ал Ула", С. Арабия), Асен Митков ("Левски"), Никола Илиев ("Септември", Сф), Александър Маринов ("Лудогорец");

Нападатели: Филип Гигов ("Ботев", Вр), Севи Идриз ("Локомотив", Пд), Васил Казълджиев и Роберто Райчев ("Славия"), Стивън Стоянчов ("Левски"), Георги Лазаров ("Черно море").

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Ключови думи:

младежки национален отбор, Тодор Янчев, Валери Владимиров

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