17-годишен българин дебютира за "Милан"

Валери Владимиров изигра първия си мач за представителния отбор на италианския гранд "Милан". 17-годишният защитник би на терена през всичките 90 минути при загубата с 2:3 от втородивизионния "Виртус" (Ентела) в междусезонната контрола в базата на "росонерите".

Владимиров игра редом до звезди като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс.Чийк и Юсуф Фофана, а от първия тим треньорът Масимилиано Алегри пусна в игра още Яшари, Первис Еступинян и Пиетро Терачиано. Наставникът обаче даде почивка на Фикайо Томори, Сантяго Хименес и Адриен Рабио, макар те да не бяха повикани в националните отбори на своите страни.

Пулишич изведе "Милан" напред в резултата, но след груба грешка в защита на Фофана и закъсняла реакция на Владимиров "Виртус" изравни до почивката. През второто полувреме гостите вкараха още два гола, а за "росонерите" Емануеле Борсани упспя само да намали на 2:3

Валери Владимиров бе купен от "Ботев" (Пд) през лятото на 2024 г. Този сезон той играе за дублиращия отбор на "Милан" - "Милан Футуро".